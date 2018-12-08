Новым председателем Христианско-демократического Союза (ХДС) на съезде в Гамбурге в пятницу, 7 декабря, избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее проголосовали 517 из 999 делегатов съезда. За ее соперника Фридриха Мерца было подано 482 голоса. Новая глава ХДС была избрана по результатам второго тура голосования.

Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет, на этот пост больше не баллотировалась. В то же время она намерена оставаться канцлером ФРГ до окончания срока правления и следующих парламентских выборов в 2021 году.

Основными соперниками в борьбе за пост главы ХДС были: генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц.

18 лет в политике

Выступая перед делегатами съезда перед голосованием, Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что Христианско-демократический союз не является своего рода лавкой с товарами на любой вкус. По ее словам, партия должна прочно опираться на фундамент из ценностей, которые в названии партии отражены в первом слове "христианский".

Рекомендуя себя делегатам съезда, политик напомнила о своем опыте, который она получила в течение последних 18 лет во главе нескольких министерств федеральной земли Саара, а также на посту ее премьер-министра. В "руководстве важна не громкость заявлений, а внутренняя сила", заявила она. Будучи матерью двух детей, она знает, насколько сложно совмещать семью и профессиональную деятельность, заметила Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала ХДС поддержать идею создания европейского совета безопасности и европейской армии. Общие интересы в области безопасности следует не только формулировать, но и добиваться их реализации, заявила она. Политик призвала партию вырабатывать идеи, способные восхищать людей.