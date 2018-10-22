На данный момент у Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году, нет собственной армии — только Косовские силы безопасности, оснащенные легким оружием и созданные для действий в чрезвычайных ситуациях. На сегодняшний день численность KSF составляет 2000 человек: 200 из них являются представителями нацменьшинств.
Принятие законопроекта в обход сербского меньшинства
Согласно местному законодательству, для создания в Косово собственных вооруженных сил парламент республики должен внести соответствующие поправки в конституцию страны. Однако депутаты от сербского меньшинства неоднократно давали понять, что будут голосовать против создания в Косово полноценной армии.
Косовские власти нашли выход из положения: правительство республики выступило с предложением преобразовать KSF в регулярную армию, чтобы предотвратить блокаду инициативы в парламенте. В итоге албанские правящие партии и оппозиция, а также ряд депутатов — представителей других нацменьшинств — одобрили все три предложенных законопроекта: о создании в Косово министерства обороны, преобразовании KSF в регулярную армию и предоставление этим силам соответствующего мандата.
В Белграде резко раскритиковали планы Приштины, а депутаты от сербского меньшинства в знак протеста покинули парламентские дебаты. Министр обороны Сербии Александар Вулин заявил, что создание армии в Косово угрожает "Сербии и сербам", а также миру и безопасности в регионе.
"Важный шаг на пути к укреплению государственности Косово"
В свою очередь косовские албанцы встретили решение парламента с восторгом. Президент Косово Хашим Тачи, спикер парламента Кадри Весели и премьер-министр республики Рамуш Харадиная назвали это важным шагом на пути к укреплению государственности Косово, который должен гарантировать безопасность самой молодой страны в Европе. На данный момент независимость Косово признали более 110 государств, однако Сербия по-прежнему считает республику одной из своих провинций.
Спикер парламента Кадри Весели в эксклюзивном интервью DW подтвердил, что, помимо этнических албанцев, в новой армии будут служить косовские сербы и представители других нацменьшинств.
После встречи в Берлине со своим коллегой, председателем бундестага Вольфгангом Шойбле, Весели заявил, что между западными партнерами достигнута договоренность о создании в Косово полноценных вооруженных сил. "Мы — независимая и суверенная страна, и мы будем создавать нашу армию в сотрудничестве с НАТО, бундесвером, а также американскими, британскими, французскими и итальянскими вооруженными силами", — подчеркнул спикер косовского парламента.
Вашингтон поддерживает преобразование KSF в регулярную армию
После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR. В настоящее время в ней задействованы более 4000 солдат и офицеров.
Еще в начале октября страны НАТО призывали власти республики следовать предусмотренной законом процедуре, согласно которой создание регулярной армии в Косово возможно только путем принятия поправок к конституции. Однако после недавнего визита Хашима Тачи и Рамуша Харадиная в США, где они провели встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, оба косовских политика заявили, что Белый дом одобряет их инициативу действовать обходным путем.
На этом фоне свой тон несколько смягчили и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. "Косовские власти принимают решение об изменении мандата и структуры KSF. НАТО выступает за сохранение нынешнего мандата KSF, а Совет альянса на более позднем этапе рассмотрит вопрос о степени участия НАТО в (обеспечении безопасности) в Косово", — заявил один из представителей альянса в беседе с DW.
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