Экипаж корабля будет использовать противокорабельный ракетный комплекс ”Уран” и зенитно-ракетный комплекс ”Редут”, предназначенный для поражения противокорабельных ракет. По данным Минобороны РФ, учения пройдут 28 января в акватории Балтийского моря.