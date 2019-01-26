В начале следующей недели корвет ВМФ России ”Стойкий” отработает ведение боя с надводными, морскими и воздушными целями, пишет News.ru
© Sputnik / Scanpix

Экипаж корабля будет использовать противокорабельный ракетный комплекс ”Уран” и зенитно-ракетный комплекс ”Редут”, предназначенный для поражения противокорабельных ракет. По данным Минобороны РФ, учения пройдут 28 января в акватории Балтийского моря.

rus.delfi.ee
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