Экипаж корабля будет использовать противокорабельный ракетный комплекс ”Уран” и зенитно-ракетный комплекс ”Редут”, предназначенный для поражения противокорабельных ракет. По данным Минобороны РФ, учения пройдут 28 января в акватории Балтийского моря.
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