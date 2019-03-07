Перед визитом в Великое Герцогство Медведеву задали вопрос: стоит ли Люксембургу опасаться, что новые российские ракеты "приземлятся в огородах жителей герцогства". Премьер ответил, что Россия не намерена "ни на кого нападать и ни с кем воевать. Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит".
В Люксембурге Медведев провел переговоры с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, после чего они вышли прогуляться по историческому центру города и случайно встретили министра юстиции Феликса Браза, министра иностранных дел Жана Ассельборна, а также главу государства великого герцога Анри, передает ТАСС. Беттель пошутил, что Медведев теперь знаком почти со всеми жителями Люксембурга (численность населения герцогства составляет чуть более 600 тысяч человек).
А блогер Рустем Адагамов выложил в Twitter видео кортежа, растянувшегося по узкой улочке, который сопровождал Медведева на ужин в одном из ресторанов в столице Люксембурга. На другом ролике запечатлен отъезд вереницы машин с мигалками. Судя по реакции прохожих, для них такое зрелище в новинку.
Медведев приехал с визитом в Люксембург и сейчас ужинает в ресторане Masconi. Целая вереница автомобилей с охраной, перекрыт весь район, даже пожарных привезли. Видео скинул мой знакомый, который там живет. Говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели. :-) pic.twitter.com/vQHxjsKLqX— Рустем Адагамов (@adagamov) March 5, 2019
Дмитрий Анатольевич покушали и вся кавалькада уезжает, освобождая улицу. Местные жители смеются. :-) pic.twitter.com/FdfalnWZJM— Рустем Адагамов (@adagamov) March 5, 2019
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