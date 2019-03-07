Российский премьер-министр Дмитрий Медведев совершил двухдневный рабочий визит в Люксембург. Во время визита солидный кортеж Медведева на узких улочках Люксембурга вызвал удивление среди местных жителей.
Dmitrijus Medvedevas
© RIA/Scanpix

Перед визитом в Великое Герцогство Медведеву задали вопрос: стоит ли Люксембургу опасаться, что новые российские ракеты "приземлятся в огородах жителей герцогства". Премьер ответил, что Россия не намерена "ни на кого нападать и ни с кем воевать. Наши гиперзвуковые ракеты обладают высокой точностью и надежностью, так что вашим огородам ничего не грозит".

В Люксембурге Медведев провел переговоры с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, после чего они вышли прогуляться по историческому центру города и случайно встретили министра юстиции Феликса Браза, министра иностранных дел Жана Ассельборна, а также главу государства великого герцога Анри, передает ТАСС. Беттель пошутил, что Медведев теперь знаком почти со всеми жителями Люксембурга (численность населения герцогства составляет чуть более 600 тысяч человек).

Статьи по теме:
Власти РФ приглашают россиян переезжать из-за границы в Иркутскую область  (42)
Медведев заявил, что через 6 лет в России "жить станет гораздо лучше"  (30)

А блогер Рустем Адагамов выложил в Twitter видео кортежа, растянувшегося по узкой улочке, который сопровождал Медведева на ужин в одном из ресторанов в столице Люксембурга. На другом ролике запечатлен отъезд вереницы машин с мигалками. Судя по реакции прохожих, для них такое зрелище в новинку.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Опрос: 45% россиян считают, что страна идет неверным курсом (55)

Наибольшее за последние 13 лет количество граждан РФ...

В мире

Huawei подала иск против властей США из-за обвинений в слежке (1)

Китайская компания Huawei подала иск против...

Facebook откажется от хранения данных пользователей в странах, где нарушаются права человека (3)

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что...

"На вас нападают русские?": На таллиннской остановке шутники разместили "рекламу" психбольницы (32)

В Facebook жительница Таллинна разместила замеченную на...

Трамп прокомментировал возможное восстановление ракетного полигона в КНДР (5)

Президент США Дональд Трамп сказал в среду, что он...

В Ираке по подозрению в связях с ИГ арестованы полторы тысячи детей

Власти Ирака и Иракского Курдистана подвергают пыткам...

TOP новостей

Продажи квартир в Литве бьют рекорды, цены растут (16)

Аналитики, работающие с недвижимостью с напряжением...

Приехавший на операцию пожилой человек сам не знал, что подписал: пришлось заплатить 50 евро (16)

Пожилой человек, приехавший на операцию в Каунасскую...

Какой будет цена на первые литовские огурцы (53)

Уже стало обычным явлением, когда вместе с весной на...

Избранный в Вильнюсский горсовет гомосексуал обещает перемены в столице (39)

Избранный в совет Самоуправления города Вильнюса...

На проспекте Саванорю в Вильнюсе грядут перемены (2)

Удобное сообщение с центром города и развитая...