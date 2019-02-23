Кортеж Додона попал в аварию после предупреждения, что из него хотят сделать "молдавского Кеннеди"

Авария произошла вечером 22 февраля. Автомобиль, ехавший в противоположном кортежу направлении, выехал на встречную полосу и столкнулся с одной из машин сопровождения. Никто не пострадал.
В пресс-службе администрации президента сообщили, что, по предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу для обгона, но не успел затормозить на мокрой и скользкой дороге. Обстоятельства ДТП выясняет полиция
"Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел легковой автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, мы продолжили путь", - рассказал Додон корреспонденту ТАСС.
При этом он "все очень напоминают прежнюю аварию", которая произошла 9 сентября 2018 года в районе города Страшены. Тогда грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автомобили президента и его охраны, которые от удара перевернулись. Президент, его мать и сын, а также охранники получили травмы, однако Додон не выдвигал претензий к водителю.
Тогда вокруг аварии разгорелись споры. Не исключалась версия покушения: ее сторонники отмечали, что грузовик неожиданно выехал на встречную полосу во время движения президентского кортежа и врезался именно в его лимузин. Ряд депутатов и политиков потребовал расследовать обстоятельства ДТП с участием международных экспертов.
После нынешней аварии Додон призвал "всех коллег, друзей, сторонников воздержаться от спекуляций на тему этого ДТП". "Знаю, что накануне выборов могут возникнуть разные теории и сценарии, но давайте мы будем считать это происшествие стечением неудачных обстоятельств, которые порой происходят в жизни, пусть и чаще, чем нам хотелось бы", - написал он в своем Facebook.
В пятницу по соцсетям и СМИ разошлось анонимное письмо с предупреждением о том, что влиятельный молдавский политик, председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк готовит на Додона покушение сразу после парламентских выборов.
В письме сообщалось, что "исполнителем должен стать одиночка с психическим заболеванием" из криминального мира. Аноним также заявил, что охрана и сопровождение президента "буквально напичкана" людьми Плахотнюка, а главный мотив предполагаемого покушения в том, чтобы обезглавить фракцию социалистов в будущем парламенте, "а затем, путем шантажа и подкупа переманить депутатов социалистов к себе".
В заключении письма говорится, что из Додона хотят сделать "молдавского Джона Кеннеди" [35-й президент США Джон Ф. Кеннеди был убит во время проезда его кортежа по Далласу 22 ноября 1963 года - NEWSru.com].
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