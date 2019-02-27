Коррупционный скандал с участием сенатора Рауфа Арашукова и его отца, "некоронованного газового короля Кавказа", Рауля Арашукова, "в очередной раз показал, насколько сильно "Газпром" все еще разворовывается кликами и кланами и как попираются интересы акционеров. В то время как сторонники "Газпрома" в офисах западных компаний называют транзитную страну Украину коррумпированной, они закрывают глаза на процветающие в "Газпроме" коррупцию и менталитет наживы", указывает журналист.
"В этом заключается настоящая угроза безопасности", ведь "Газпром", очевидно, превращается в газовую артерию Европы, отмечает Брюггманн.
По мнению экспертов, "Газпром", совместно с "Роснефтью" и РЖД, также преимущественно находящимися под государственным контролем, является "самым коррумпированным предприятием" страны. "Тот, кто на Западе работает с ними, должен быть настороже", - уверен автор.
То, что увольнение топ-менеджеров Александра Медведева и Валерия Голубева представляет собой решительные меры против коррупции, сомнительно. Ведь в их лице, отмечает Handelsblatt, уходят "всего лишь два соперника близкого друга Путина Миллера".
Трамп встретился с Кимом и предрек успех саммиту в Ханое
Лидеры КНДР и США кратко пообщались с прессой в отеле...
После решения КСУ фигуранты коррупционных дел получат компенсации (1)
Все дела против чиновников-коррупционеров будут...
Коррупция в "Газпроме" - это угроза безопасности Европы (7)
"Тот, кто работает на Западе с "Газпромом", должен быть...
В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России (4)
В Стокгольме задержали мужчину, подозреваемого в...
TOP новостей
Вердикт Еврокомиссии: в Литве из-за неравенства сложилось критическое положение (23)
В Литве имущественное неравенство и социальное...
Министр: удалось остановить рост цен в Литве (28)
Министерство сельского хозяйства Литвы представило...
Из-за ложных сообщений о Swedbank центробанк Литвы обратился в прокуратуру (1)
Из-за рассылаемых жителям Литвы ложных СМС-сообщений о...
Литва присоединяется к Польше в деле против ЕК по поводу "Газпрома" (31)
Литва присоединяется к международному делу, в котором...
Конец самоуправству: будет установлена конкретная сумма за взыскание небольших долгов (3)
Правительство Литвы 27 февраля предложило установить...