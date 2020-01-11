По словам Хаджизаде, "цель" находилась на расстоянии 19 километров, и у оператора системы ПВО, который действовал самостоятельно из-за прерванной связи с командованием, было 10 секунд на принятие решения. В итоге он сделал "плохой выбор", приводит слова Хаджизаде РИА "Новости". Он добавил, что военные предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по американской базе в Ираке, но это требование не было выполнено.

Командующий ВКС КСИР признался, что "захотел умереть, когда услышал о крушении украинского самолета, чтобы не быть свидетелем этой трагедии" (цитата по ТАСС). Тот факт, что авиационные власти Ирана сначала отрицали ракетный удар по пассажирскому лайнеру, Хаджизаде объяснил тем, что Генштаб ВС страны, узнав в тот же день о причинах крушения Boeing, не уведомил об этом руководство гражданской авиации. По словам генерала, Генштаб не пытался скрыть причину крушения, но хотел провести расследование.

Ранее в субботу Генштаб ВС Ирана признал, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит ракетой вследствие "непреднамеренной человеческой ошибки", так как оказался в непосредственной близости от одного из военных объектов КСИР.

В Генштабе отметили, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после ракетных ударов ВС Ирана по военным базам США в Ираке, в результате которых значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов. Удары по базам были ответом Ирана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани по личному приказу президента США Дональда Трампа.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что "человеческая ошибка", приведшая к авиакатастрофе, была допущена в кризисный период из-за "авантюризма" США. Президент Ирана Хасан Рухани добавил, что ВС страны были приведены в полную боевую готовность "в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации".

Председатель верховного суда Ирана Эбрахим Раиси в субботу распорядился ускорить расследование по сбитому Boeing. Судебным органам ВС поручено в кратчайшие сроки собрать документы Генерального штаба, КСИР Организации гражданской авиации, а также получить разъяснения со стороны официальных лиц.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, обнародовать информацию о причинах катастрофы и результаты расследования.

Черный ящик сбитого самолета отправят на расшифровку во Францию

Записи с бортового самописца украинского Boeing отправят для расшифровки во Францию, так как у Ирана нет необходимых технологий, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар. По его словам, Тегеран просил Канаду, Францию и США предоставить необходимое для расшифровки черных ящиков оборудование, однако ответа не получил.

После этого Иран попросил Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить самописец в независимую лабораторию, и все пять государств выбрали Францию, к которой есть соглашение с Исламской Республикой по расшифровке данных с черных ящиков. Резаифар отметил, что решение об отправке устройства во Францию было принято до того, как Тегеран официально признал вину за сбитый самолет, передает агентство IRNA.

Телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на источник в Организации гражданской авиации Ирана, сообщает, что окончательное решение об отправке черного ящика за границу еще не принято.

МВД Украины в свою очередь передало иранской стороне образцы ДНК родственников погибших в катастрофе. Киев ожидает от Тегерана идентификации тел погибших и их возвращение на родину. Образцы также направлены украинским экспертам, которые работают на месте происшествия.

Следовавший в Киев Boeing-737 был сбит 8 января недалеко от аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек - граждане Украины, Ирана, Швеции, Канады, Германии и Афганистана. Все они погибли.