Одновременно министерство финансов США ввело санкции против 17 россиян, связанных с Якубцом, и шести российских компаний, заявив, что они могли быть причастны к хищению более 100 млн долларов и иметь связи с российскими спецслужбами.

Об обвинениях, выдвинутых против Максима Якубца министерство юстиции США объявило утром в четверг на специльной пресс-конференции в Вашингтоне. Помимо него объявление предъявлено Игорю Турашеву.

Как заявил федеральный прокурор Скотт Брэйди, обвинительное заключение против обоих россиян было утверждено Большим жюри присяжных в Питтсбурге, штат Пенсильвания, еще в ноябре этого года, а в следствии, кроме сотрудников ФБР, министерства финансов США и представителей Секретной службы, участвовали также представители полиции Великобритании.

Одновременно Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США объявил о введении санкций против шести российских компаний, 17 частных лиц и хакерской компании Evil Corp., руководителем которой власти США считают Якубца.

По утверждению американских властей, компания Evil Corp занималась созданием и рапространением фишинговой компьютерной программы Dridex. В результате хакерским атакам подверглись "банки и финансовые институты в более, чем 40 странах, а нанесенный ущерб превысил 100 миллионов долларов".

При этом уголовные обвинения предъявлены только Якубцу (по версии американских властей, пользовался ником AQUA) и Турашеву, которого в США называют системным администратором хакерской группы (ENKI, NINTUTU).

По данным минюста США, базирующаяся в России хакерская группа Evil Corp начала свою деятельность как минимум в 2016 году, начав распространение вируса Dridex. Программа взламывала компьютерные серверы, похищая личные данные пользователей, включая и информацию о банковских счетах. В течении года хакеры смогли получить данные клиентов 300 банков в США и Великобритании.

Лидером группы американские правоохранительные органы считают уроженца Хмельницкой области Украины Максима Якубца, родившегося 20 мая 1987 года. Позднее он получил гражданство России. Кроме руководства действиями Evil Corp, он, по утверждению властей США, мог быть связан с россиянином Евгением Богачевым, которому в США предъявлены обвинения в распространении вирусных программ Zeus, Jubber Zeus и Game Over Zeus.

В специальном заявлении минфина США также утверждается, что начиная как минимум с 2017 года Максим Якубец сотрудничал с ФСБ и в апреле 2018 года "находился в процессе" получения лицензии ФСБ на право работы с секретной информацией. По мнению американских властей, это свидетельствует о том, что Якубец и контролируемые им компании могли работать и в интересах российских властей.

