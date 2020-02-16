Коронавирусом заразились еще 70 пассажиров Diamond Princess

Еще 70 пассажиров японского круизного лайнера Diamond Princess заразились новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като в воскресенье, 16 февраля. Таким образом, общее число заболевших на судне составило 355 человек.
Всего на борту находятся около 2500 туристов и около 1000 членов экипажа, в том числе граждане России, Украины и Германии. Карантин на лайнере ввели после того, как у одного из пассажиров, сошедших на предыдущей остановке в Гонконге, выявили коронавирус. Корабль находится в японском порту Иокогама. Ожидается, что карантин на лайнере продлится до 19 февраля.
Минздрав Японии ранее разрешил сойти на берег 11 пассажирам: тем, кто старше 80 лет и кто больше не может оставаться на судне, так как там нет необходимых медицинских условий. США собираются эвакуировать своих граждан с лайнера, то же намерен сделать и Гонконг.
Ни у кого из граждан России, находящихся на судне, на данный момент коронавирусная инфекция не подтверждена, сообщили РИА "Новости" в российском посольстве в Японии.
В Китае коронавирусом сейчас заражены около 68,5 тысяч человек, более 1600 скончались. Число смертей при этом снижается третий день подряд.
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