По данным Университета Джонса Хопкинса на пятницу, в мире Covid-19 заразилось более 2,7 млн человек, умерло 190,8 тыс., выздоровело 744,5 тыс. инфицированных.

Все самые последние новости о ситуации с пандемией коронавирса в мире — в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Медики США назвали опасными советы Дональда Трампа по поводу лечения коронавирусной инфекции. Накануне в ходе ежедневного брифинга в Белом доме президент США предложил делать пациентам с Covid-19 уколы дезинфицирующих средств, а также подвергать их ультрафиолетовому облучению с помощью мощных приборов. По словам Трампа, исследования показывают, что обычная хлорка может убить вирус за пять минут.

Многие врачи через свои аккаунты в соцсетях и посредством СМИ призывают американцев ни в коем случае не следовать советам президента.

"Пить или вводить внутримышечно любые чистящие средства — безответственно и опасно. Это распространенный способ, который люди выбирают, когда хотят убить себя", — сказал в эфире телеканала Эн-би-си пульманолог Вин Гупта.

Между тем, самый вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Дональд Трамп воспользуется пандемией и попытается отсрочить президентские выборы в стране, назначенные на ноябрь этого года.

В России за последние сутки выявлено 5 849 новых случаев коронавируса, это почти на тысячу больше, чем в предыдущий день. Эпидемией затронуты десятки российских регионов, но самая сложная ситуация наблюдается в Москве.

Общее число зараженных в России на данный момент составляет 68 622 человека, 555 больных скончались.

Тестирование в Британии пока буксует



В Британии в пятницу запущен новый правительственный сайт, на котором работники ключевых отраслей и члены их семей могут запросить прохождение теста на коронавирус. К ключевым отраслям относится система национального здравоохранения (NHS) и все экстренные службы, общая численность персонала этих отраслей составляет около 10 миллионов человек.

Правительство Великобритании поставило цель к концу апреля довести масштабы тестирования в стране до 100 тысяч тестов в день. В настоящий момент это кажется маловероятным, так как ежедневно тестирование проходит лишь 20 тысяч человек. Однако накануне министр внутренних дел страны Доминик Рааб, временно исполняющий обязанности премьер-министра в отсутствие переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона, заявил, что делается все возможное для достижения цели.

По данным на пятницу, в Британии Covid-19 диагностирован у 139,2 тысяч человек, умерло 18 738 человек.

Что еще происходит в Европе?



Власти Ирландии бьют тревогу в связи с тем, что почти 50% умерших от коронавируса в стране — это подопечные домов престарелых. С начала эпидемии в Ирландии умерло 794 человека с диагнозом Covid-19, и 361 из них находились на попечении спецучреждений. Власти намерены проверить, соблюдались ли необходимые меры изоляции и гигиены в этих домах, и принять соответствующие меры.

Лидеры стран ЕС согласовали создание общего фонда помощи в 1 триллион евро для борьбы с последствиями коронавируса. 540 млрд из этой суммы начнут распределять на экстренные расходы уже с 1 июня, остальное планируется вложить в долгосрочный план помощи экономикам наиболее пострадавших стран ЕС. Детали этого плана лидеры Евросоюза планируют обсудить 6 мая.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл встал на защиту решения властей не вводить в стране карантинные меры. В последнее время это решение все больше подвергается критике, так как статистика заражений и смертельных случаев в Швеции гораздо выше, чем у ее скандинавских соседей. В стране выявлено 16 755 случаев Covid-19, 2 021 человек скончался. Для сравнения — в Норвегии по состоянию на пятницу зарегистрировано 194 смертельных случая, в Дании — 394, в Финляндии — 172.

Однако Тегнелл не считает шведскую статистику вопиющей и сказал, что решение не вводить карантин сняло нагрузку с системы здравоохранения. Кроме того, по его мнению, выбрав путь так называемого "стадного иммунитета", страна лучше других подготовилась к возможной второй волне эпидемии Covid-19. Ведущие ученые Швеции на прошлой неделе потребовали отставки Тегнелла.

Чехия сняла ограничения на передвижения людей по улицам. С этого дня чехи могут выходить из дома, когда хотят, и проводить время по своему усмотрению. Разрешено даже собираться группами не более 10 человек. При этом соблюдение социальной дистанции в общественных местах и ношение медицинских масок остаются обязательными.

С понедельника граждане страны также смогут выезжать за границу, но только по уважительной причине. По возвращении они будут обязаны пройти тест на коронавирус. Также разрешен въезд в страну иностранным студентам, проходящим обучение в чешских вузах, и бизнесменам, совершающим деловые поездки.

Режим строгого карантина был введен в стране 16 марта.

Рамадан в условиях карантина



Для мусульман всего мира в пятницу начался священный месяц Рамадан. Практически во всех странах арабского мира действует карантин или введены ограничения на массовые собрания. Власти призывают верующих молиться дома. Однако некоторые страны, такие как Египет, Сирия и Дубай, решили ослабить ограничения — там откроется больше магазинов, и людям будет разрешено дольше находиться на улице.

Ранее некоторые проповедники Пакистана заявили, что намерены по собственной инициативе отрыть свои мечети для молитвы при соблюдении всех санитарных норм. По их мнению, именно сейчас исключительно важно молиться сообща.

В Индонезии также многие мечети открыты, несмотря на ограничительные меры. Большинство верующих закрывают лица медицинскими масками, но о соблюдении социальной дистанции никто не беспокоится — люди сидят на полу рядами, как и в обычное время.

Ситуация в мире



Впревые с середины марта в Южной Корее за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса. Также за последние 24 часа в стране выявлено всего шесть новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране заболело 10 708 человек, умерло 240 пациентов.

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о продлении карантина еще на две недели на самом крупном острове филиппинского архипелага Лусон и на нескольких других самых густонаселенных островах. Ранее установленный срок карантина истек в минувший четверг.

В нескольких штатах Венесуэлы начались протесты против карантина. Сотни людей вышли на улицы, протестуя против дефицита продовольствия и бензина. В штате Боливар толпа ворвалась в супермаркет, в результате столкновения с полицией один человек погиб и несколько пострадали.

В пятницу в столице Таджикистана Душанбе от пневмонии скончалось четыре человека. Эту информацию подтвердил главврач больницы, в которой они лечились. Все четверо — мужчины старше 60 лет. По словам главврача, при жизни им был сделан тест на коронавирус, но результат был отрицательным. Однако источники в таджикских медиа сообщают, что в данный момент в той же больнице находятся еще более 100 пациентов с диагнозом пневмония, трое из них в критическом состоянии.

Власти Таджикистана продолжают утверждать, что коронавируса в стране нет, а возросшее число больных с респираторными проблемами объясняется плохой погодой.