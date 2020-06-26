Организация заметила тревожную тенденцию в 11 странах: Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Украине и Косове.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что в 30 странах был зафиксирован рост числа новых случаев заражений за последние две недели.

"В 11 из этих стран рост числа заражений привел к существенному возобновлению [пандемии]. Если ничего не предпринимать, то системы здравоохранения в Европе вновь будут перегружены", — сказал он.

Подниматься на Эйфелеву башню опять можно. Но по лестнице

В Париже вновь открылась одна из главных достопримечательностей города — Эйфелева башня. Из-за пандемии коронавируса она три месяца не принимала посетителей.

Однако гостям, желающим увидеть Париж с высоты птичьего полета, придется подготовиться к серьезной физической нагрузке. Лифты башни закрыты до 1 июля, поэтому подняться наверх можно лишь по лестнице. Чтобы оказаться на самом верху, нужно преодолеть 1665 ступеней, но пока что можно довольствоваться лишь вторым уровнем (674 ступени), все, что над ним — закрыто.

На сайте Эйфелевой башни сообщается, что для подъема потребуется 30-45 минут, но это зависит от физической подготовки посетителей. Семьям с маленькими детьми или людям со слабым здоровьем рекомендуется временно отказаться от посещения достопримечательности.

Выявление контактов в Англии

За прошедшие три недели более 100 тыс. человек в Англии получили предписание самоизолироваться после контакта с людьми, заразившимися коронавирусом. Это происходит в рамках программы по борьбе с распространением инфекции.

Эта программа действует с конца мая. За это время она получила данные более 20 тыс. человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

25% заразившихся отказались предоставлять данные людей, с которыми они контактировали. Остальные передали контакты почти 130 тыс. своих контактов. Удалось связаться с почти 114 тыс. человек. Им было предписано самоизолироваться дома.

В Австрии вновь откроются бордели

В Австрии с 1 июля вновь смогут открыться бордели. По информации Austria Press Agency, министерство здравоохранения и представители секс-работников страны разрабатывают правила гигиены, которые станут обязательными при посещении публичных домов.

Как ранее сообщила глава благотворительного центра помощи секс-работникам Ева ван Раден, из-за пандемии многие из них остались без средств к существованию. По ее словам, стало звучать все больше призывов с требованием запретить проституцию в стране. По словам Раден, это было бы неправильно, поскольку тогда проституция уйдет в тень и криминализируется.

Помимо Австрии с 1 июля планируют разрешить работу борделей и Нидерланды. В Греции они открылись на прошлой неделе. Правила посещения там подразумевают обязательное ношение масок, ограничение по 15 минут на посетителя, бесконтактную оплату. Также посетители обязаны предоставить свои контактные данные.