Всемирная организация здравоохранения заявила, что столь ожидаемая вакцина от Covid-19 может не стать панацеей. "В настоящий момент нет какой-то "волшебной палочки", она может так никогда и не появиться", — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По состоянию на 3 августа число заболевших коронавирусом во всех странах мира превысило 18 млн человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса. Умерли почти 690 тыс. пациентов, более 10,7 млн. выздоровели. За прошедшие сутки в мире было выявлено 228,7 тыс. новых заражений.

По числу заражений лидируют США, где Covid-19 заболели 4,6 млн человек. На втором месте — Бразилия (2,7 млн), на третьем — Индия (1,8 млн). Россия — на четвертом месте (854,6 тыс.).

Главные новости о пандемии коронавируса — в традиционном обзоре Би-би-си.

В Австралии закрывают магазины



Власти австралийского штата Виктория, где новых случаев заражения коронавирусом все больше, решили ужесточить карантинные меры. В Мельбурне по меньшей мере на шесть недель закрываются магазины.

Фабрикам и заводам предписано сократить объемы производства и уменьшить количество работающих сотрудников. Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс сообщил, что эта мера коснется 250 тыс. сотрудников.

Супермаркеты, продовольственные магазины, аптеки и банки смогут продолжить работу.

По уже действующим в Мельбурне правилам, за продуктами может выходить лишь один член семьи — и не более одного раза в день. Магазин должен находиться в радиусе 5 км от дома. Покидать дом для занятий спортом можно не более, чем на час. Премьер призвал жителей не покупать продукты сразу на шесть недель вперед, а лишь то, что необходимо в данный момент.

Кроме того, в Мельбурне с 8 вечера до 5 утра действует комендантский час. Эндрюс заявил, что штраф за его нарушение увеличится. Официально о новых ограничениях власти объявят во вторник.

До нынешнего момента Австралия вполне успешно справлялась с распространением инфекции, однако в течение последнего месяца ситуация в Мельбурне начала ухудшаться. Более половины из 18,3 тыс. случаев, зарегистрированных в стране, приходятся на штат Виктория. От Covid-19 в Австралии умерли 215 человек.

Заражения в Манчестере — чрезвычайная ситуация



Власти Манчестера и прилегающих к нему районов квалифицировали рост случаев заражения коронавирусом как чрезвычайную ситуацию. Однако администрация города заявила, что объявление не должно тревожить местных жителей, поскольку подобный статус необходим, чтобы все правительственные службы могли привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с инфекцией.

Ранее власти вернули карантинные меры в Большом Манчестере и в некоторых частях Ланкашира и Западного Йоркшира.

Британия — одно из наиболее серьезно пострадавших от Covid-19 европейских государств. В общей сложности здесь более 306 тыс. заболевших и 42,6 тыс. умерших. В последние два месяца распространение инфекции идет на спад, однако в разных частях страны фиксируются локальные вспышки заболевания.

В том числе неблагоприятная ситуация создалась в Большом Манчестере: там расположены семь из 20 районов Англии с наибольшим числом новых заражений.

Власти Британии со следующей недели обещают проводить экспресс-тесты на Covid-19, результаты которых будут известны уже через полтора часа. Анализ, который в первую очередь получат дома престарелых, также сможет отличить заражение коронавирусом от других сезонных заболеваний.

Сейчас результат примерно 75% тестов на коронавирус становится известен спустя сутки, а в 25% случаев это занимает два дня.

Как сообщили власти, до конца года будет выпущено несколько миллионов тестов.

Европа: обязательные тесты и маски на Лазурном берегу



В Германии станут обязательными тесты на коронавирус для всех, кто въезжает в страну из государств с неблагополучной ситуацией с Covid-19, сообщило министерство здравоохранения. "Первый вариант постановления готов. Нам нужно правильно все скоординировать с землями, потому что им нужно будет это реализовать в аэропортах и на железнодорожных вокзалах", — сказал министр здравоохранения Йенс Шпан.

Ситуация с коронавирусом в Германии считалась относительно благополучной, но в последние дни число новых случаев начало расти. За сутки было выявлено 509 новых заражений. Общее число случаев Covid-19 превышает 210 тыс. Всего с начала пандемии скончались 9148 человек.

Несколько французских городов с сегодняшнего дня решили сделать обязательным ношение масок на улице. Это связано с ростом заболеваемости.

Правило начало действовать в Ницце, Биаррице, Лилле и некоторых других городах. Ношение масок в общественных местах в помещениях стало обязательным в июле.

Предполагается, что новые случаи инфицирования могли произойти на танцевальных вечеринках и в туристических местах.

Заражения на круизных лайнерах



По меньшей мере 40 пассажиров заразились коронавирусом на норвежском круизном лайнере "Руаль Амундсен". Еще несколько сотен человек, находящиеся на борту, находятся в карантине и ожидают результатов тестов.

Корабль, который принадлежит норвежской Hurtigruten, с пятницы пришвартован в порту города Тромсе на севере Норвегии.

Компания сообщает, что все ее круизы приостановлены. "Сейчас мы направляем все доступные нам ресурсы на помощь нашим гостям и коллегам", заявил глава Hurtigruten.

Кроме того, Covid-19 обнаружен у одного из членов экипажа круизного лайнера "Поль Гоген", находящегося в Тихом океане. Судну пришлось прервать маршрут — он курсировал между островом Бора-Бора и атоллом Рангироа.

Пассажирам предписано оставаться в каютах, а лайнер вернулся в порт последнего отправления на острове Таити, где, как ожидается, все находящиеся на борту сдадут тест на коронавирус.

Перед возобновлением рейсов компания Ponant, которой принадлежит "Поль Гоген", заявила, что на судне обеспечиваются строгие меры для предотвращения заражения пассажиров и экипажа.

В начале пандемии несколько тысячи пассажиров круизных судов были вынуждены неделями находиться в каютах из-за вспышек инфекции.

Возвращение карантина в Маниле



На Филиппинах вновь возвращают строгие карантинные меры. Ограничения вводятся в Маниле и ее пригородах.

Президент страны Родриго Дутерте объяснил, что к этому решению его подтолкнули слова медиков, которые предупреждали, что страна уступает в борьбе с вирусом, и есть риск того, что система здравоохранения не справится с нарастающим числом инфицированных.

Меры, как предполагается, включают в себя остановку работы некоторых компаний и предприятий, а также общественного транспорта. Они будут действовать в течение двух недель, начиная со вторника. Между тем власти надеются дополнительно нанять примерно 10 тыс. медработников.

GPS-трекер для тех, кто самоизолировался



С 11 августа в Сингапуре за людьми, находящимися на обязательной самоизоляции, будут следить с помощью специальных устройств. Это относится к тем, кому разрешено провести карантин дома.

Устройства будут отслеживать местоположение людей с помощью GPS-трекеров. Нарушение карантинных мер в Сингапуре наказывается строго: за попытку снять девайс или нарушение самоизоляции грозит крупный штраф или тюремное заключение на полгода.