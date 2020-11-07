aA
За сутки, с 5 по 6 ноября, в мире было выявлено в общей сложности более 581 тысячи случаев новых заражений коронавирусом.
Коронавирус: ВОЗ объявила о пике заражений за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

Число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки с 5 по 6 ноября, по данным ВОЗ, составило 581 679 случаев. Это рекорд с начала пандемии.

За весь период пандемии инфекция была выявлена у 48 534 508 пациентов на планете, сообщается на сайте организации. Жертвами COVID-19 в мире к этому моменту стали 1 231 017 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Профессор: карантин – единственный способ сохранить другие медицинские услуги (1)

В Литве введен всеобщий карантин. До сих пор в 34...

За последние сутки в Литве диагностировали 1972 случая коронавируса (65)

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие...

В Литве вступил в силу карантин: как меняется жизнь в стране (249)

Правительство Литвы приняло решение о введении...

Ученые подсчитали, когда начнется спад новых заболевших: есть одно условие – все должны соблюдать карантин (36)

Команда экспертов, собранная президентской службой,...

Компании просят предупреждать, если клиент едет сдавать тест на коронавирус (11)

Минздрав Литвы не запрещает жителям ехать сдавать тест...

|Maža didelių žinių kaina