Коронавирус: ВОЗ объявила о пике заражений за сутки

Число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки с 5 по 6 ноября, по данным ВОЗ, составило 581 679 случаев. Это рекорд с начала пандемии.

За весь период пандемии инфекция была выявлена у 48 534 508 пациентов на планете, сообщается на сайте организации. Жертвами COVID-19 в мире к этому моменту стали 1 231 017 человек.