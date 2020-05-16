Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды, подготовивший эти рекомендации, советует одиноким людям договориться о встречах с каким-нибудь одним человеком.
Но если у кого-то из них проявятся симптомы Covid-19, отмечается в рекомендациях, от секса им нужно будет воздержаться.
Правила социального дистанцирования действуют в Нидерландах с 23 марта. Власти тогда ввели так называемый умный или таргетированный карантин.
Условия были гораздо менее строгими, чем в соседних странах: жителям разрешали собираться группами по несколько человек с условием соблюдения социального дистанцирования.
Тем не менее власти попали под огонь критики со стороны одиноких людей, которым карантин осложнил и без того непростые поиски партнера.
И вот 14 мая появилось руководство, в котором признается, что одиноким тоже хочется физического контакта во время пандемии - не меньше чем людям, состоящим в отношениях,.
Но если одинокие люди решат заняться сексом, предупреждают авторы рекомендаций, им нужно будет соблюсти предосторожности для минимизации риска заражения коронавирусом.
Рекомендации института здравоохранения
"Обсудите друг с другом, как вам удобнее делать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком и для физического контакта, и для секса (например, с "приятелем по объятиям" или с "приятелем по сексу"), но при условии, что вы не заражены", - говорится в рекомендации.
"Договоритесь с этим человеком о том, с кем еще вы будете видеться. Чем больше людей вы будете видеть, тем выше шанс распространить коронавирус".
В рекомендации также содержится совет для тех, кто живет с партнером, у которого подозревается заражение коронавирусом.
"Не занимайтесь сексом со своим партнером, если он самоизолировался из-за подозрения на коронавирус", - говорится в рекомендации.
"Возможен секс с собой или дистанционно с другими людьми", - продолжают авторы этого документа, рекомендуя также в качестве альтернативы совместное чтение эротических рассказов или совместную мастурбацию.
Ослабление ограничений
В понедельник Нидерланды начали ослаблять карантинные меры.
В рамках первой фазы выхода из карантина открылись библиотеки, парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты и массажные салоны.
Ослабление ограничений произошло после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна добилась прогресса в снижении числа заражений коронавирусом и смертельных исходов.
За последние сутки в стране было выявлено 200 случаев заражений, умерли 53 человека.
Всего с начала эпидемии Covid-19 в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 43880 человек, скончались более 5500 зараженных.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После информации о неразрешенных авиарейсах сообщается о застрявших в аэропортах гражданах Литвы (46)
После того как литовскому туроператору Kidy Tour...
Жесткие требования карантина – не перегнули ли палку в Литве (122)
Как Литва, так и другие страны Европы для обуздания...
Эксперты: после окончания школы выпускники уедут в Великобританию – Brexit условия не изменил (30)
Сразу после окончания школы выпускников ждет...
Коронавирус диагностировали у второго работника Rimi (2)
16 мая получены результаты исследования и стало...
В Литве открываются санатории, но клиенты не спешат бронировать места: почему? (7)
В Литве смягчают условия карантина. Правительство...