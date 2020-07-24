По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире сейчас составляет около 15,2 млн человек, умерли более 623 тыс. пациентов, 8,6 млн выздоровели.

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Все больше смертей в США



За последние сутки в США от коронавируса умерли 1126 человек (21 июля число летальных исходов составило 1029). Таким образом на территории этой страны смертность достигла самых высоких показателей с 29 мая. Вместе с тем, показатели смертности остаются на гораздо более низких уровнях по сравнению с апрелем, когда от Covid-19 в США каждый день умирали в среднем около 2 тыс. человек.

Число людей, у которых диагностируется Covid-19, также растет: за последние сутки было зарегистрировано более 70 тыс. заболевших, в том числе 12 тыс. в Калифорнии, 9,8 тыс. в Техасе и 9,7 тыс. во Флориде.

Между тем, администрация американского президента заявила, что фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech произведут для США 100 млн доз вакцины от коронавируса. Сумма контракта составит около 2 млрд долларов.

Пока в мире нет готовой к применению вакцины, и неизвестно, будет ли препарат Pfizer эффективным. Но если он окажется безопасным и продемонстрирует результаты, первые 100 млн доз могут быть готовы уже к концу года.

Ранее российская компания "Р-Фарм" заявила, что подписала контракт с международным концерном AstraZeneca на производство вакцины, которая разработана специалистами Оксфордского университета.

Вакцина к концу года?



Еще одна вакцина, которую обещает произвести китайская Sinopharm, может быть готова к концу года. Глава компании Лю Цзинчжэнь рассказал в интервью государственной телекомпании CCTV, что последний этап тестирования может быть завершен в ближайшие три месяца.

Ранее компания Sinopharm заявляла, что вакцина не может быть готова раньше 2021 года, поскольку в Китае недостаточно пациентов для проведения клинических испытаний.

Но теперь китайская компания нашла добровольцев для тестирования двух штаммов вакцины в Арабских Эмиратах. Там в исследовании участвуют около 15 тыс человек.

Еще одна китайская компания, Sinovac Biotech, для тестирования своей вакцины на третьей стадии использует добровольцев из Бразилии.

Базовый доход как способ остановить коронавирус



Программа развития ООН заявила, что введение базового дохода для самых бедных слоев населения может стать эффективным средством для предотвращения распространения коронавируса. По расчетам ООН, 2,7 млрд человек в 132 развивающихся странах смогут остаться дома, если будут получать от государства средства к существованию.

Эта мера должна быть временной.

"Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение временного базового дохода для самых бедных может стать одной из таких мер, — сказал один из руководителей Программы развития ООН Ахим Штайнер. — Помощь и планы восстановления не могут касаться только крупных рынков и крупного бизнеса".

Футбольные парады в Англии



Болельщики английского футбольного клуба "Лверпуль" отпраздновали первую за 30 лет победу команды в Премьер-лиге.

Полиция просила фанов не собираться у стадиона "Энфилд", однако они этим советам не последовали. В среду вечером тысячи болельщиков вышли на на улицы города и к стадиону, где команда получила чемпионский кубок.

Полиция призывала соблюдать правила социального дистанцирования и не проводить массовых акций. Однако около "Энфилда" собралось около 3 тыс. болельщиков, которых пришлось разогнать. Девять человек было арестовано по подозрению в различных нарушениях, в том числе в пьяном дебоше, а также управлении автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

Еще один парад болельщиков состоялся в городе Лидс, где "Лидс Юнайтед" праздновал победу в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе английского футбола.

Хотя представители клуба призывали фанов оставаться дома, в центре города собрались тысячи людей, перед которыми на короткое время появился открытый автобус с игроками.

Что еще происходит в мире



В Польше за день зафиксировано 418 новых случаев коронавируса, это самая высокая цифра за более чем месяц. Сейчас в этой стране 41,5 тыс. заболевших и более 1,6 тыс. смертей.

Индийская часть Кашмира помещена на строгий карантин из-за резкого роста числа заражений и неспособности сельской медицины справиться с эпидемией.

В Гонконге также растет число заболевших — 118 человек за последние 24 часа.

В Мельбурне вводится обязательное ношение масок вне дома. Город остается на карантине, который продлится еще около шести недель. Всего в австралийском штате Виктория за последние сутки выявлено более 400 заболевших.