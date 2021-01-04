Коронавирус: в Норвегии запрещают алкоголь в ресторанах

С 4 января сроком на две недели вводится запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях. Встречи дома ограничиваются числом в 5 человек. В магазинах и торговых центрах будет регулироваться число посетителей. Спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях переносятся на более поздние сроки. Власти также рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.
Норвегия по сравнению с другими странами Европы до настоящего времени успешно справляется с пандемией коронавируса. Наряду с Финляндией, Грецией и Исландией в стране сейчас одно из самых низких Европе число новых случаев SARS-CoV-2: за неделю с 21 по 27 декабря оно составило 113 на 100 000 жителей.
С начала пандемии в Норвегии с населением в 5,3 миллиона человек выявлено всего 50,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 436 человек скончались от последствий заражения.
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