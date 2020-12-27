Коронавирус: в мире выявлено свыше 80 млн инфицированных

С начала пандемии в мире выявлено свыше 80 млн человек, инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые в субботу, 26 декабря, приводит Университет Джонса Хопкинса в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).
На 23.00 мск общее число заразившихся составляло 80 млн 166 тыс. 360. От последствий заболевания COVID-19 по всему миру скончались 1 млн 754 тыс. 762 человека. Выздоровели 45 млн 250 тыс. 266 человек.
Наибольшее число заражений - в США, на втором месте - Индия, потом идет Бразилия.
Порог в 60 млн инфицированных был преодолен месяц назад
Всего лишь месяц назад - 25 ноября - был преодолен порог в 60 млн инфицированных. В то же время эксперты по-прежнему говорят о высоком количестве невыявленных случаев заражения и связанных с ним летальных исходов.
Университет Джонса Хопкинса ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Его данные регулярно обновляются и нередко превосходят статистику, приводящуюся официальными инстанциями с некоторым запозданием. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на 26 декабря говорила о свыше 78,6 млн инфицированных и более 1,7 млн умерших.
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