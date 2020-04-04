Коронавирус в мире: в Китае траур, Трамп отказался от маски

В 10 утра по местному времени жители Китая почтили память скончавшихся тремя минутами молчания.

После этого по всей стране зазвучали гудки автомашин, поездов и кораблей, зазвучали сирены воздушной тревоги, были приспущены государственные флаги.

Первые случаи заражения коронавирусом в мире были отмечены в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй. С тех пор в 181 странах мира от него погибло почти 60 тыс. человек.

В 10:00 в субботу в Ухане, первоначальном эпицентре пандемии, на всех уличных светофорах зажегся красный свет, весь транспорт остановился на три минуты.

Власти заявили, что три минуты молчания - это возможность почтить память "жертвенников" - 14 китайских медиков, скончавшихся на своем посту.

Среди них - доктор Ли Вэньлян, который на ранней стадии эпидемии пытался предупредить об опасности, но был обвинен властями в распространении ложных слухов.

"Это добровольно"

Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге в пятницу подчеркнул, что американский центр по борьбе, контролю и профилактике заболеваний рекомендует гражданам закрывать лицо тканью.

Трамп посвятил теме масок значительную часть брифинга на тему коронавируса. Он отметил, что речь идет не о профессиональных медицинских масках, которые должны использовать только медики, а о простой ткани - или даже самодельных масках, которые можно стирать.

"Недавние исследования показали, что передача вируса от людей без сиптомов играет более серьезную роль, чем мы думали", - сказал он.

Сам Трамп подчеркнул, что носить маску не будет.

"Это добровольно. Кто-то будет это делать, кто-то нет. Я не думаю, что сам буду носить", - сказал президент США.

В Нью-Йорке, который тяжелее других штатов поражен эпидемией, за последние сутки скончались 563 человека. Трамп подчеркнул, что этот штат несет на себе основной груз пандемии в США.

Университет Хопкинса в ночь на субботу сообщил, что число погибших от коронавируса в США уже превысило 7 тысяч человек. Заразились 273 тысячи человек, выздоровели чуть менее 10 тысяч.

Отмена карантинных ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, привела бы к более серьезным экономическим потерям в долгосрочной перспективе, заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во Франции за сутки от вируса скончались более 600 человек, а королева Британии готовится выступить с обращением к народу.

ВОЗ и МВФ бьют тревогу

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на ежедневном брифинге в штаб-квартире организации в Женеве предупредил, что поспешная отмена карантинных мер может привести к "длительному и сильному" замедлению роста мировой экономики.

"Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии. В конечном итоге самый быстрый способ к отмене ограничений и облегчению их воздействия на экономику - это побороть вирус", - сказал Гебреисус.

Он призвал правительства расширять программы социального обеспечения и обеспечить "полное финансирование" программ по борьбе с Covid-19.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в пятницу говорила о масштабном экономическом кризисе.

"В истории МВФ мы никогда не видели, чтобы мировая экономика просто остановилась", - заявила она, добавив, что ситуация "гораздо хуже", чем во время финансового кризиса 2008 года.

По словам главы МВФ, к фонду за финансовой помощью обратились уже 90 стран.

Ситуация в Европе

Во Франции за последние сутки в связи с пандемией Covid-19 скончалось 588 человек. Это на 117 человек больше, чем количество скончавшихся за прошлые сутки. Всего в стране 6507 смертей, связанных с коронавирусом.

В Британии министр здравоохранения Мэтт Хэнкок на ежедневной пресс-конференции призвал британцев оставаться дома в выходные. Соблюдать принцип социального дистанцирования - "не просьба, а указание", отметил он.

Ранее в пятницу премьер-министр Британии Борис Джонсон, заразившийся вирусом и сейчас пребывающий в изоляции, разместил в "Твиттере" видео, в котором сказал, что у него все еще наблюдаются некоторые симптомы. Джонсон тоже призвал британцев остаться дома в выходные.

В воскресенье к нации обратится королева Елизавета II, сообщил Букингемский дворец. Это будет четвертое внеплановое обращение монарха за все время правления. Обычно королева записывает лишь рождественские послания.

В Испании в пятницу вновь был зафиксирован высокий показатель умерших за сутки - там скончались 932 человека. Всего в стране умерли 10935 человек. По этому показателю Испания отстает лишь от Италии.

В Германии число погибших превысило тысячу. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по количеству случаев заражения страна обогнала Китай.

В Турции в рамках карантинных мер запретили въезд автомобилей в Стамбул и другие крупные города.