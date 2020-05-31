Коронавирус в мире: у принца Бельгии диагностирован Covid-19, английский футбол возвращается

В Париже, тем временем, открываются универмаги, в Вене - кинотеатры, а в Нью-Йорке французский диджей Дэвид Гетта готовится сыграть очередной благотворительный сет.

Эти и другие события - в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Covid-19 в королевской семье Бельгии

У принца Иоахима Бельгийского - внука бывшего короля Бельгии Альберта II и племянника нынешнего короля Филиппа - диагностирован коронавирус. Незадолго до этого принца видели на вечеринке в испанском городе Кордова. Королевский дворец Бельгии подтвердил, что Иоахим действительно поехал в Испанию 24 мая по рабочим вопросам, однако известно, что он состоит в длительных отношениях с испанкой.

Испанская пресса сообщает, что 27 мая принц участвовал в частной вечеринке, на которой собралось 27 человек, что является злостным нарушением режима локдауна. Однако, согласно бельгийской прессе, там было 10-12 человек, а это нарушением не является.

Бельгийский двор заявил, что у принца слабые симптомы заболевания и его состояние не внушает опасений. Все, кто имел отношение к вечеринке в Кордове, отправлен в карантин.

И еще одно сообщение из Бельгии: там одним из первых в Европе вернулся к работе зоопарк Пайри Дайза, который также является крупным ботаническим садом. По оценкам руководства, за каждый день простоя в карантине комплекс терял около 100 тысяч евро. Общие потери за 2020 год могут в лучшем случае составить 30 млн евро. Дальнейшее достойное содержание животных и растений, по словам представителей Пайри Дайзи, возможно только при условии возобновления работы. На первых порах число посетителей будет ограничено.

Английский футбол возвращается

В Британии с 1 июня возобновляются матчи Премьер-лиги. Такое решение было принято правительством страны в ходе совещания за закрытыми дверями. Руководство лиги рассчитывало вернуть игроков на поле 17 июня, и, по его словам, более раннее возвращение - лучшая новость за последние несколько месяцев. При этом в Лиге подчеркивают, что еще многое предстоит сделать для обеспечения безопасности игроков, тренерских штабов и обслуживающего персонала.

Также с понедельника в Англии людям разрешено будет встречаться группами до шести человек. Подобные правила уже действуют в Шотландии и Северной Ирландии, однако научные советники британского правительства предупреждают, что ослаблять карантин пока нельзя.

Джон Эдмундс из Лондонской школы тропической гигиены и медицины и член ученого совета Sage, который консультирует правительство, отметил, что число новых случаев заражения коронавирусом по-прежнему высоко, поэтому дождаться, когда оно снизится.

Его коллега по совету сэр Джереми Фаррар заявил, что уровень распространения вируса слишком высок для того, чтобы снимать карантинные меры в Англии, и предупредил, что для этого должна в полной мере функционировать система тестирования и отслеживания контактов Национальной службы здравоохранения.

К ним присоединился профессор Питер Хорби, также являющийся членом Sage и председателем консультативной группы по новым вирусным заболеваниям NERVTAG. В интервью Би-би-си он отметил, что индекс R (среднее число людей, которых заражает один заболевший) по-прежнему близко к единице, потому важно не ослаблять контроль.

По его словам, в Британии в день заражается около 8 тысяч человек. "Я могу понять желание ослабить меры социального дистанцирования, но нам нельзя оказаться в ситуации, когда число заражений и смертей будет опять на том же уровне, как недавно", - сказал он.

Совет Sage опубликовал подробности своих конфиденциальных заседаний, начиная с 22 января, а также ряд сопутствующих научных докладов. Из них следует, что по прогнозу, сделанному на заседании 23 апреля, ожидалось, что в Британии к середине мая будет лишь тысяча новых зараженных в день.

Индия: снова рекордное число заражений

Власти Индии в очередной раз зафиксировали рекордное число новых заражений за сутки - 8 тысяч человек. Треть зараженных проживает в одном из богатейших штатов страны - Махараштра, где находится город Мумбаи.

Накануне сообщалось о 6,5 тысячах новых случаев за сутки, и это также был рекорд.

Судя по кадрам из больниц Мумбаи, распространенным на этой неделе, многие больницы перегружены, а корреспонденты Би-би-си сообщали, что медицинская инфраструктура города находится на грани коллапса.

Несмотря на то, что число новых случаев продолжает расти, правительство Индии ослабляет карантинные ограничения, которые сильно ударили по экономике и привели к тому, что десятки миллионов людей остались без работы.

В субботу газета Times of India сообщила со ссылкой на источники, что самолет авиакомпании Air India, который вылетел в Москву за индийскими гражданами, был вынужден вернуться в Дели из-за коронавируса у одного из пилотов.

По данным издания, при проверке на вылете персонал авиакомпании из-за большого объема тестирования в аэропорту случайно перепутал тесты и разрешил вылет пилоту с положительным анализом.

Ошибка была обнаружена через два часа после вылета, в это время самолет A320 находился в воздушном пространстве Узбекистана.

Европа: магазины, кинотеатры и Пизанская башня

В Европе, тем временем, продолжают постепенно ослаблять карантинные меры.

В Париже открываются городские парки и магазины, в том числе знаменитый универмаг Galeries Lafayette на бульваре Осман в Париже. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, прикасаться к косметике и тестировать ее запрещено.

Власти Австрии приняли решение открыть часть кинотеатров в Вене, однако число посетителей не должно превышать 100 человек. Такие правила действуют для всех общественных мероприятий.

Накануне в стране начался очередной этап ослабления ограничительных мер, и среди прочего открыться вновь смогли гостиницы и фитнес-клубы.

В отличие от Австрии, где режим ношения масок будет ослаблен только в середине июня, в Польше жители могут теперь находиться в общественных местах без них, но только соблюдая социальную дистанцию.

Венгрия стала первой страной в Европе, которая разрешила болельщикам присутствовать на трибунах во время футбольных матчей, а в Германии, где матчи Бундеслиги пока проводятся без зрителей, в субботу возобновляется турнир Третьей лиги.

В Италии, тем временем, для посещения вновь открывается Пизанская башня.

США: карантинная вечеринка в секретном месте

Французский диджей Дэвид Гетта в ночь на воскресенье планирует отыграть свой второй благотворительный онлайн-сет из серии United At Home в Нью-Йорке. Место его проведения держится в секрете.

В интервью Франс пресс 52-летний музыкант рассказал, что подготовил специально для шоу ремикс на песню Empire State Of Mind рэпера Jay-Z и певицы Алиши Киз, которая была записана в 2009 году и посвящена Нью-Йорку.

Предыдущее выступление Гетты состоялось на крыше одного из жилых комплексов в Майами и собрало многомиллионную аудиторию в соцсетях. За сетом также наблюдали с балконов около 8 тысяч жителей окрестных домов.

Все сборы от концерта будут направлены в фонд Всемрной организации здравоохранения, а также в благотворительные фонды США и Франции, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

В прошлый раз в ходе выступления удалось собрать более 750 тысяч долларов.

Сет намечен на 7 вечера по времени Восточного побережья США (11 вечера по Гринвичу, 2 часа ночи по Москве) и будет транслироваться во всех основных соцсетях, в том числе российской "Вконтакте".