Коронавирус в мире: рекордное число заболевших за сутки и закроется ли Британия на новый карантин?

По данным ВОЗ, число новых случаев впервые превысило четверть миллиона за один день.

Общее количество жертв коронавируса во всем мире превысило 600 тысяч. Почти четверть из них - в Соединенных Штатах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии коронавирусом заразились к этомк моменту 14,3 млн человек. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

7360 человек скончались от коронавируса за последние сутки по всему миру - это самый высокий дневной показатель с 10 мая.

Предыдущий рекордный суточный прирост новых случаев заражения ВОЗ зарегистрировала всего днем раньше.

Закроется ли Британия на новый карантин?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не хотел бы вводить еще один карантин по всей стране в случае новой волны Covid-19.

В интервью газете Sunday Telegraph он выразил уверенность в силах местных властей и сравнил общенациональный локдаун с мерами ядерного сдерживания, которые необходимо иметь лишь на самый крайний случай.

Ранее Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на то, что жизнь в стране более-менее вернется в нормальное русло к Рождеству.

Правительство страны наделило местные советы возможностью вводить локальные карантинные меры для подавления новых вспышек. Местные власти вправе прекращать торговлю, отменять мероприятия, закрывать парки и другие общественные места.

В то же время эпидемиологи не разделяют оптимизма премьер-министра. Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что зимой перед страной встанут более серьезные трудности, и существует немалый риск того, что национальный карантин снова окажется необходим.

Согласно выпущенному во вторник докладу, вторая волна коронавируса в Британии предстоящей зимой может унести еще порядка 120 тысяч жизней, и до 250 тыс. - в случае если развитие эпидемии пойдет по наихудшему сценарию.

Страны с большим приростом новых случаев

В США сильнейшие всплески Covid-19 наблюдаются в южных штатах, которые долгое время оттягивали введение карантина и обязательное ношение масок - во Флориде, Техасе и Аризоне.

Флорида в настоящий момент - центр эпидемии в США, где зарегистрировано более 337 тысяч инфицированных и более 5 тысяч смертей от коронавируса.

Несмотря на то, что Индия уже на третьем месте по числу подтвержденных случаев коронавируса в мире, пик заболеваемости в этой стране еще не пройден, предупреждают ученые, и до него еще может быть несколько месяцев. За сутки здесь было зарегистрировано около 35 тысяч новых случаев заражения и 670 смертей, связанных с ковидом.

Западноевропейским странам по большей части удается удерживать распространение вируса под контролем, они продолжают открывать границы и возобновлять работу бизнеса.

Однако в Испании наблюдаются локализованные вспышки - самые сильные из них на севере страны, в Каталонии. В этом регионе за день зарегистрировано более 1000 новых случаев. Более четырех миллионов жителей Барселоны и окрестных районов обязаны оставаться дома в течение 15 дней.

Планы оздоровления экономики ЕС

В воскресенье проходит третий день переговоров стран Евросоюза по масштабному плану восстановления экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса.

На данный момент консенсуса относительно этого плана среди лидеров нет. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте считает, что переговоры зашли в тупик, тогда как канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что они движутся в правильном направлении.

Более бережливые северные страны - такие, как Нидерланды и Швеция - настаивают, что обсуждаемый пакет в 750 млрд евро должен представлять собой займы, а не гранты. Переговоры продолжатся в воскресенье.