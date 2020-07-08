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В США выявлено более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Коронавирус в мире: рекорд по заражениям в США и новый карантин в Австралии
© AFP / Scanpix

Ранее самый высокий показатель был зафиксирован 2 июля, когда тест на Covid-19 оказался положительным у 55,2 тыс. человек.

В Калифорнии было выявлено 10,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся в штате с начала пандемии вплотную приблизилось к 284 тыс.

Из-за новой вспышки властям американского штата пришлось вернуть некоторые карантинные ограничения. Закрыто большинство ресторанов, баров, пляжей, а жителям необходимо вновь строго соблюдать правила социального дистанцирования.

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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Выросло количество новых заражений и в Техасе - там во вторник было выявлено более 10 тыс. новых случаев. В Калифорнии, где с начала пандемии скончалось около 6500 человек, смертность несколько недель была невысокой, в Техасе кривая смертности поползла вверх. В среднем там умирает по 47 человек в день.

Всего с начала пандемии в США было выявлено почти 3 млн заражений коронавирусом, более 131 тыс. человек скончались.

Возвращение карантина в Мельбурне: жители недовольны

В австралийском Мельбурне с полуночи четверга (14:00 среды по Гринвичу) из-за скачка новых заражений вновь начнут действовать жесткие карантинные меры, которые вводятся на шесть недель.

Жители уже выразили недовольство новыми ограничениями, а многие компании опасаются, что к концу карантина они попросту обанкротятся.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что штат Виктория по сути изолируется от всей страны, чтобы не допустить распространения инфекции.

Из-за вспышки коронавируса власти закрыли границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс, пересечь которую можно будет лишь со специальным разрешением.

Власти Нового Южного Уэльса также сообщили, что могут полностью изолировать приграничные города и обязать самоизолироваться людей, приезжающих из Мельбурна, чтобы не допустить распространения вируса дальше на восток.

"Вероятность вспышки в Новом Южном Уэльсе с учетом того, что происходит в Виктории, очень высока", - предупредил премьер штата Глэдис Береджиклян.

В среду в Новом Южном Уэльсе было выявлено восемь новых случаев, тогда как в Виктории этот показатель составил 134.

Президент Бразилии заразился, но ему "нормально"

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его не удивил диагноз о заражении коронавирусом, который ему поставили накануне.

Он сравнил вирус с дождем и сказал, что рано или поздно "промокнут все". Он сказал, что у него слабовыраженные симптомы, и в целом он чувствует себя нормально.

Ранее Болсонару неоднократно принижал угрозу, которую несет Covid-19. На одной из пресс-конференций, когда уже было известно о его положительном результате, он демонстративно снял маску.

Присутствовавшие там журналисты рассматривают возможность обращения в суд из-за угрозы заражения, которой они оказались подвергнуты.

Несколько членов правительства находятся на самоизоляции в ожидании результатов тестирования.

В Бразилии от Covid-19 скончались 67 тыс. человек, выявлено 1,7 млн заразившихся.

Грузия открывает границы, но выборочно

Грузия открывает границы для Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил советник премьер-министра по международным вопросам Ираклий Чиковани.

Граждане этих пяти стран смогут прибывать в Грузию только прямыми авиарейсами. Они должны будут заполнить специальную электронную анкету до пересечения грузинской границы, где укажут историю путешествий за 14 дней, места пребывания в Грузии и контакты.

Если они пожелают, или если их температура окажется выше 37 градусов, им сделают тест на коронавирус в аэропорту. Обязательным тест или карантин будет для тех, кто за 14 дней до приезда в Грузию посетил не входящие в ЕС страны из группы риска.

ЕС внес Грузию в список 15 безопасных стран, где ситуация с распространением коронавируса взята под контроль, порекомендовав снять ограничения на въезд гражданам этих стран. Но каждая из стран ЕС принимает решение об открытии границ индивидуально.

Ограничения в Узбекистане

В Узбекистане с 10 июля по 1 августа вновь вводятся карантинные меры, сообщили власти.

В стране будет ограничено движение транспорта, закрыты непродовольственные рынки, парки, оздоровительные центры, детские летние лагеря, кафе и рестораны.

После введения карантинных ограничений в марте Узбекистан в мае начал их постепенно снимать, но в июле начался рост новых случаев заражений, и власти решили вновь усилить меры.

В стране было зарегистрировано более 10,8 тыс. случаев заражений и 41 смертельный случай.

Беспорядки в Белграде из-за комендантского часа

Ночью в Белграде в ходе массовых беспорядков протестующие ворвались в здание парламента Сербии, но были оттеснены полицией.

Спонтанная демонстарция началась накануне - вскоре после того, как президент Александр Вучич сообщил, что из-за новой вспышки коронавируса в стране введут комендантский час, он будет действовать с пятницы по понедельник.

В обращении к нации Вучич заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Белграде критическая.

Правоохранители сообщили, что в акции протеста приняли участие около 5 тыс. человек, при этом небольшая группа демонстрантов начала вести себя агрессивно и вступила в противостояние с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Протестующие в ответ бросали камни и поджигали полицейские автомобили.

По словам главы полиции Белграда Владимира Ребича, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 60 человек, в том числе 43 полицейских.

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bbcrussian.com
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