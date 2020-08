Страны Европы продолжают бороться с новыми вспышками инфекции, ООН призвала все правительства вернуть образование школьникам, Австралия ввела штрафы в 3,5 тыс. долларов за нарушение карантина, в Индии зафиксирован крупнейший прирост новых случаев с начала пандемии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил во вторник о том, что перерывы в образовании, вызванные пандемией коронавируса, могут с высокой вероятностью стать катастрофой для целого поколения жителей планеты.

Безопасное возвращение учеников в школы должно стать главным мировым приоритетом, подчеркнул он в своем видеообращении, опубликованном на сайте ООН.

Last month, over 1 billion students were affected by #COVID19 school closures.

We must take bold steps now, to create inclusive, resilient, quality education systems fit for the future. https://t.co/fD4nwEkqUg pic.twitter.com/71ksZO2DHP

— António Guterres (@antonioguterres) August 4, 2020