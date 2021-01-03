Коронавирус в мире: Новые ограничения в Европе и Азии, рекорды вакцинации в Израиле

Израиль впереди планеты всей

Пока весь мир собирается с силами, Израиль уже вакцинировал более миллиона человек - абсолютный мировой рекорд в пересчете на душу населения.

Израиль сидит уже в третьем общенациональном локдауне и рассчитывает за счет вакцинации скоро выйти из него, а в целом покончить с эпидемией уже в феврале.

На 100 человек в Израиле уже сделано 11,5 прививок. Следом идут Бахрейн (3,5) и Великобритания (1,5 укола на 100 человек).

США собирались вакцинировать 20 млн до конца 2020 года, однако уколоться там пока смогли менее 3 млн.

В Евросоюзе дела идут неважно, поскольку вакцину там одобрили совсем недавно. В Германии первую дозу получили около 150 тысяч человек, а во Франции и вовсе единицы - всего около ста.

Не в последнюю очередь потому, что французы в целом настроены скептично: согласно недавнему опросу Ipsos в 15 странах, лишь 40% жителей Франции готовы сделать прививку, по сравнению с 80% в Китае, 77% в Великобритании и 69% в США.

Разогнанный рейв во Франции



Разгон масштабного незаконного рейва во Франции вылился в столкновения с полицией и аресты. Две с половиной тысячи рейверов собрались на Новый год в двух ангарах под Ренном в Бретани с намерением плясать до вторника.

Народ съехался даже из-за границы - из Британии и Испании, сообщила полиция.

Рейверы расходиться отказывались, бросались в полицейских всякими предметами и подожгли машину. По меньшей мере трое пострадали в столкновениях.

В итоге власти выписали 1200 штрафов за нарушение комендантского часа, отсутствие масок и посещение незаконного массового мероприятия.

Смертельный визит Деда Мороза



В дом престарелых под Антверпеном в начале декабря позвали Деда Мороза. С тех пор от коронавируса там умерли 27 человек.

Волонтер с накладной бородой сдал тест на ковид через день после визита к бельгийским старикам. Он оказался положительным.

Закрытые школы и переполненные больницы в Англии



Англия собиралась открыть в понедельник все школы для первых классов после каникул, а потом постепенно вернуть и школьников постарше. Однако взрывной рост числа инфицированных поставил крест на этих планах.

Правительство пока согласилось перевести на удаленку все школы в Лондоне, однако профсоюзы учителей требуют распространить ограничения на всю Англию. В других частях Великобритании - Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии - правила устанавливают местные власти.

Вот уже четыре дня подряд число выявленных случаев коронавируса в Великобритании превышает 50 тысяч.

Больницы заполнены, и власти готовятся расчехлять временные госпитали, подготовленные еще весной на случай, если национальная система здравоохранения не справится с наплывом больных.

Азия вводит новые ограничения, Индия репетирует вакцинацию



Таиланд собирается уже на этих выходных ужесточить карантин в 28 провинциях в ответ на рост числа заражений.

В Бангкоке новые ограничения уже введены: местные власти распорядились закрыть на две недели все школы, спортзалы, бары и массажные салоны. В столице по-прежнему открыты торговые центры, салоны красоты, бассейны и парки - но только при соблюдении мер социального дистанцирования и антивирусной гигиены.

Как ожидается, центральная власть заодно рекомендует всем работать из дома и воздержаться от поездок за пределы 28 провинций.

Япония обдумывает новое чрезвычайное положение. Государственные эпидемиологи обсудят его после обращения трех губернаторов столичного региона, обеспокоенных новой волной эпидемии.

Подобный режим ЧП Япония вводила в апреле, когда страну накрыла первая волна. Премьер-министр Ёсихидэ Суга до сих противился призывам вернуться к жестким ограничениям. Что у него на уме на этот раз, может выясниться 4 января - до этого времени он не планировал выступать на публике.

А пока в качестве временной меры Токио потребовал от ресторанов и караоке закрываться в восемь вечера, а все заведения, где подают алкоголь, - в семь.

Южная Корея распространит жесткие столичные ограничения на всю страну. До 17 января корейцам будет запрещено собираться группами больше четырех человек.

Запрет на небольшие собрания, введенный в Сеуле перед Рождеством, связан с ростом числа инфекций в стране, практически победившей эпидемию. На таких встречах узким кругом вирусом заразились почти 40% всех новых инфицированных, утверждают власти.

Запрет планировали снять в воскресенье, но вместо этого распространили его на всю страну.

Индия в ожидании вакцины решила провести репетицию вакцинации. Десятки тысяч врачей и добровольцев примут участие в подготовке к масштабной прививочной кампании, итогом которой должна стать вакцинация 300 млн человек к середине года.