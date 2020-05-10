Коронавирус в мире: новая вспышка в Южной Корее, заражения в Белом доме, Россию винят в пропаганде

Россия на пятом месте в мире по числу заражений, эта цифра приближается к 200 тысячам.

По числу смертей сильнее всех пострадали США, где скончались более 77 тыс. человек, Великобритания — 31,3 тыс., и Италия — 30,3 тыс. Официальные данные, поступающие из разных стран, фиксирует Университет Джонса Хопкинса в США.

В Британии королева Елизавета II похвалила подданных за соблюдение карантина в своем послании по поводу Дня Победы, а правительство предупредило авиакомпании о введении карантина для въезжаюших в страну.

Китай предложил помощь Северной Корее на случай, если там все-таки есть вспышка коронавируса, а в Белом доме в США новый случай заражения — на этот раз у помощницы вице-президента.

В России за последние сутки официально зарегистрировано 10817 новых случаев, из-за чего общее число заражений выросло до 198 676.

По официальным данным, за прошедшую ночь скончались 104 человека, общее количество связанных с Covid-19 смертей в стране сотставило 1827.

С прошлого воскресенья число новых заражений в России продолжает прирастать более чем на 10 тысяч в день.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия сейчас на пятом месте по числу заражений в мире, обогнав в четверг Францию (176 202) и Германию (170 588) и приблизившись к Британии, где на субботу зарегистрировано 212 629 случаев.

Новое послание королевы



Вечером в пятницу британская королева Елизавета II выступила с проникновенным обращением к нации по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Отметив, что уличные мероприятия пришлось отменить из-за коронавируса, она выразила уверенность, что безлюдные улицы на самом деле не пусты, так как наполнены любовью.

"Сегодня нам тяжело, что мы не можем отпраздновать эту особенную годовщину так, как нам хотелось бы. Но мы вспоминаем о ней у себя дома и у себя на пороге", — сказала королева.

Это второе послание Елизаветы II британцам за последний месяц. В начале апреля она выступила с обращением о коронавирусе. Обычно королева обращается к британцам нечасто — лишь на Рождество и в связи с крайне важными событиями.

В нынешнем послании по случаю Дня Победы 94-летняя королева отдельно поблагодарила поколение людей, переживших войну.

"Они рисковали всем ради того, чтобы наши семьи и сообщества могли жить в безопасности. Мы должны и мы будем помнить их", — сказала Елизавета II.

Во время обращения на столе перед королевой лежала ее защитная армейская фуражка. Ближе к концу войны в возрасте 18 лет она убедила отца, короля Георга VI, разрешить ей пройти обучение и вступить в ряды Женского вспомогательного территориального корпуса в качестве шофера грузовика и автомеханика. Она стала первым членом королевской семьи, отслужившим в армии.

Ровно 75 лет назад королевская семья приняла активное участие в праздновании победы. После речи премьер-министра Черчилля о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, с обращением к нации выступил Георг VI.

Центры Лондона и других городов были заполнены людьми, а на улицах по всей стране развернулись застолья: люди вынесли из своих домов столы и стулья и вместе праздновали, пели и танцевали.

Будущей королеве Елизавете и ее младшей сестре принцессе Маргарет разрешили покинуть Букингемский дворец, и они анонимно присоединились к празднованиям на улицах Лондона. Этот опыт королева описывала как один из самых ярких в своей жизни, и в нынешнем обращении она вспомнила радостную атмосферу и чувство единения нации, испытанные ею 75 лет назад.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, Елизавета завершила речь на высокой ноте, похвалив жителей Соединенного Королевства за готовность следовать правилам карантина.

"Когда я смотрю на нашу страну сегодня и вижу, что на что мы готовы пойти ради того, чтобы защитить и поддержать друг друга, я с гордостью говорю, что мы по-прежнему тот народ, который бы узнали и которым бы восхитились те смелые солдаты, моряки и летчики".

Карантин для прибывающих в Британию



Пассажирам, прибывающим в Великобританию на самолетах, с конца мая предстоит самоизолироваться на две недели у себя дома. Карантин будет касаться всех, кроме прибывающих из Ирландии. Такие указания получили британские авиакомпании от властей страны.

Ассоциация британских авиалиний AIrlines UK просит правительство предоставить стратегию завершения этого режима и разъяснить, как именно он будет действовать. Например, смогут ли нерезиденты проводить карантин на съемных квартирах.

Британская Ассоциация операторов аэропортов беспокоится, что эта мера нанесет очередной мощный удар не только по авиаиндустрии, но и по всей экономике страны.

Тем временем французская авиакомпания AirFrance объявила, что с понедельника будет измерять всем пассажирам температуру и сделает обязательным ношение масок на борту.

Как сообщили представители авиаперевозчика, пассажиров с температурой выше 38 градусов не допустят в самолет, а их билет перенесут на более позднюю дату без доплаты.

Новая вспышка в Южной Корее после открытия клубов



Власти Южной Кореи спешно пытаются сдержать новый всплеск заражения коронавирусом, возникший после открытия баров и ночных клубов в Сеуле.

В субботу корейский Центр по контролю и предотвращению заболеваний сообщил о 18 новых случаях заражений, увеличивших общее число заболевших до 10 840.

17 из этих 18 случаев связывают с 29-летним мужчиной, который в прошлые выходные посетил ночной клуб в сеульском развлекательном районе Итаевон.

Минздрав пытается отследить завсегдатаев заведений в этом районе, чтобы провести им анализ на коронавирус и попросить самоизолироваться.

Мэр Сеула распорядился вновь закрыть все бары и клубы в городе на неопределенный срок. "Неосторожность может повлечь за собой бурный рост новых случаев", — сказал он.

Эксперты по всему миру хвалят южнокорейскую стратегию борьбы с эпидемией, включающую в себя изоляцию зараженных, активное отслеживание их контактов, регулярную оценку ситуации и массовое тестирование.

Китай предлагает помощь Северной Корее



Лидер Китая Си Цзиньпин предложил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом, передает подконтрольная китайским властям газета The Global Times.

В своем послании главе КНДР Си Цзиньпин пообещал предоставить поддержку в соответствии с нуждами Северной Кореи, сообщает газета.

Пхеньян продолжает настаивать, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом благодаря строгим мерам по сдерживанию распространения инфекции.

Но представители южнокорейской разведки из подчеркивают, что это практически невероятно, учитывая близкие связи Северной Кореи с Китаем.

При этом эксперты по КНДР отмечают, что из-за низкого уровня медицины и слабого состояния здоровья беднейших слоев населения, распространение коронавируса крайне тяжело ударит по Северной Корее.

США: новый случай коронавируса в Белом доме



В пятницу коронавирус выявили у ближайшей помощницы вице-президента США Майка Пенса, его пресс-секретаря Кейти Миллер.

Как сообщают представители Белого дома, недавних контактов с Миллер у Пенса не было.

Муж Кейти Миллер, Стивен Миллер — один из старших советников президента Дональда Трампа.

За два дня до диагноза пресс-секретаря Пенса, положительный результат на коронавирус оказался у личного помощника, который подает ему еду и напитки. Он также состоит в вооруженных силах США.

Белый дом заявил, что Пенс и Трамп сдают тесты на коронавирус каждый день, и результаты у них отрицательные.