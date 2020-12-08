По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире Covid-19 заразилось почти 67,2 млн человек, умерло 1,5 млн.

Знаменитый парижский авиасалон Ле-Бурже в следующем году не состоится. Организаторы решили отменить одно из крупнейших шоу сезона в связи с финансовыми трудностями последнего времени. По словам экспертов, этот шаг наглядно показывает, в каком упадке находится вся авиаиндустрия из-за пандемии коронавируса.

США: жесткий локдаун в Калифорнии и Джулиани в больнице



В США в больницу доставлен 76-летний личный юрист Дональда Трампа Руди Джулиани. Трам в "Твиттере" подтвердил, что у его соратника выявлен Covid-19. В последние несколько недель Джулиани неоднократно появлялся на массовых мероприятиях без маски.

Между тем локдаун с особенно строгими ограничительными мерами введен в Калифорнии, самом населенном штате США. Более половины 40-миллионого населения штата получили предписания оставаться дома. Запрещены встречи с родными и друзьями, живущими по другим адресам. Большинство бизнесов закрыты.

Решение властей связано с рекордным числом новых заболевших за последние сутки — более 30 тыс. Также резко возросла статистика госпитализаций. Самые строгие меры коснутся районов, где в отделениях интенсивной терапии остались свободными менее 15% коек. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил лишить финансирования регионы, которые откажутся подчиниться требованиям. Он также выразил надежду, что это его распоряжение — последнее, и что общедоступность вакцины не за горами. Новый локдаун продлится по меньшей мере три недели.

США в целом в данный момент находятся на пике заражаемости с марта этого года. В последнюю неделю в стране ежедневно фиксировалось порядка 194 тыс. новых случаев. С начала пандемии коронавирусом в США заразились 14,7 млн человек, 282,2 тыс. умерли.

Смерть из-за нехватки кислорода



В Пакистане, в одной из больниц Пешавара из-за нехватки запасов кислорода умерло шесть ковид-пациентов. Задержка с доставкой баллонов привела к тому, что более 200 пациентов в критическом состоянии несколько часов не получали жизненно важной помощи в достаточных объемах.

Руководство больницы винит в произошедшем услуги доставки, однако несколько сотрудников медперсонала отстранены от работы. В Пакистане в настоящий момент отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране заболело более 400 тыс. человек, умерло более 8 тыс.

Бавария против всех



В Германии глава федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал канцлера Ангелу Меркель и глав других земель до Рождества обсудить планы по сдерживанию вируса. По его мнению, ограничительных мер, которые действуют на территории страны в данный момент, недостаточно. С начала пандемии в Баварии была отмечена самая высокая смертность от коронавируса, и Зедер предупреждает, что местное правительство примет собственное решение относительно дополнительных мер, если Берлин и другие земли не договорятся. Изначально совещание федеральных и местных властей было запланировано на 10 января, чтобы люди могли отметить Рождество и Новый год со своими близкими и при открытых магазинах. Но Маркус Зедер считает, что ждать так долго нельзя.

Ежедневная статистика заболеваний в последнее время перестала расти, но высоким остается уровень смертности по стране. Это означает, что умирают в основном госпитализированные пациенты.

"Иммунные паспорта" — лишение свобод или необходимость?



В Великобритании продолжаются споры вокруг планов правительства о введении так называемых "иммунных паспортов", в которых будет указано, что его обладатель прошел вакцинацию против Covid-19.

Накануне стало известно, что подобный паспорт будет вручаться каждому британцу сразу после прививки, и рекомендуется всегда носить его при себе.

Председатель Консервативной партии, министр без портфеля Джеймс Клеверли заявил в понедельник, что эта практика поможет "выпустить на свободу миллионы британцев и экономику страны".

Частный бизнес — пабы, рестораны, клубы и магазины — также в основном приветствует идею "иммунных паспортов". По мнению многих владельцев, это обезопасит посетителей и значительно снизит риски повторных карантинов.

Однако противники этой идеи во власти и правозащитники считают, что "иммунные паспорта" нарушают закон о защите личных данных. Некоторые задаются вопросом, не будет ли информация в этих паспортах разглашением медицинской тайны. Но больше всего противников беспокоит, что данная практика положит начало общенациональной системе удостоверений личности.

Они требуют от правительства вмешаться и законодательно запретить частному бизнесу проверять людей на наличие какого-либо документа.