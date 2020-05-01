Коронавирус: в мире миллион выздоровевших, Австралия и ЮАР ослабляют карантин

Власти Австралии в пятницу начали снимать карантинные меры, начав с Северных территорий.

Квинсленд, второй по величине австралийский штат, сообщает, что за последние сутки не было обнаружено новых случаев заболевания - впервые за последние полтора с небольшим месяца. Премьер штата Анастасия Палащук открыла границы территории и разрешила клубам национальной премьер-лиги по регби начинать тренировки перед матчами, которые начнутся 28 мая.

В штате Новый Южный Уэльс также снимаются ограничения на выезд в другие районы Австралии.

Австралийские власти планировали принять решение об ослаблении правил социального дистанцирования 11 мая, но, по словам премьер-министра Скотта Моррисона, благодаря соблюдению карантина, это может произойти уже через неделю, восьмого мая.

ЮАР и Китай отменяют ограничения

Карантинные меры ослабляются и в Южной Африке. Люди смогут выходить на улицу для занятий спортом.

Откроются некоторые торговые точки, рестораны смогут работать на вынос. Однако продажа алкоголя по-прежнему будет запрещена и останется в силе комендантский час в ночные часы.

Китай, где с 1 по 5 мая будут продолжаться праздничные выходные, тоже готовится отменить часть карантинных мер. В провинции Хубэй, в столице которой началась пандемия, не было зарегистрировано новых случаев с заболевания с начала апреля, сообщает агентство Синьхуа. Ранее эксперты обвиняли Китай в приуменьшении масштаба эпидемии на своей территории.

Частично отменяют карантин и в Пакистане, хотя накануне коронавирус был выявлен у спикера нижней палаты парламента страны Файзала Эдхи. На этой неделе он председательствовал на торжественном обеде по случаю Рамадана, а также встречался с премьер-министром Имраном Ханом и другими высокопоставленными политиками.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что видел "доказательства" того, что вирус был произведен в Уханьской лаборатории, но не дал никаких разъяснений. В то же время американская разведка пришла к противоположному выводу, заключив, что вирус не был создан в лаборатории и не является генетически модифицированным.

В пятницу Трамп впервые с начала эпидемии покинет Белый дом и посетит военную базу Кемп-Дэвид.

"Человечество не смогло объединиться"

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в интервью Би-би-си заявил, что "потрясен, но не удивлен" тем, как мир отреагировал на коронавирус.

"К сожалению... человечество оказалось не способно объединиться. Каждая страна руководствуется своей политикой [в этом вопросе]", - отметил он.

В четверг стало известно о положительном диагнозе на Covid-19 у премьер-министра России Михаила Мишустина. Он находится на самоизоляции. В России зарегистрировано рекордное число суточного прироста заболевших - 7 933. Всего в стране 114 431 случаев подтвержденного коронавируса, смертей - 1 169. Его обязанности исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Между тем,китайские автопроизводители начали производство автомобилей с так называемыми "антивирусными" функциями.

Автоконцерн Geely, выпускающий, в частности, лондонские черные кэбы-такси, стал оснащать свою готовую продукцию функцией, не позволяющей мельчайшим патогенным частицам проникать в салон в рамках своего проекта "здоровый автомобиль".

Госконцерн SAIC, которому принадлежит британский бренд MG, добавил в салоны своих автомобилей ультрафиолетовую лампу - для стерилизации воздуха, который прогоняется через встроенный кондиционер. Насколько эффективны эти функции, пока неизвестно.