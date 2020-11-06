aA
Англия, Дания, Греция и Италия погружаются в локдаун, комендантский час вводится на Кипре, до сих пор благополучная Норвегия бьет тревогу, рекордная заболеваемость в США. Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией коронавируса - в ежедневном обзоре Би-би-си.
Koronavirusas Ispanijoje.
Koronavirusas Ispanijoje.
© Shutterstock

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть 48,2 млн человек, умерло более 1,2 млн.

Локдауны в Европе

В Англии с четверга начался второй локдаун, который продлится как минимум до 2 декабря. Закрылись все магазины, кроме продовольственных, бары, рестораны, спортзалы и все развлекательные заведения. Транспорт пока работает в штатном режиме.

Статьи по теме:
В Литве диагностировано 999 случаев коронавируса, скончались 4 человека  (38)
В России и Украине новые антирекорды инфицирования коронавирусом  (3)

Население просят не выходить из дома без крайней необходимости. Но в отличие от первого локдауна в этот раз британское правительство решило не закрывать школы и вузы.

За минувшие сутки число заразившихся ковидом в Британии выросло еще на 24 тысячи, скончались 378 человек — это несколько ниже, чем днем ранее, когда был поставлен своего рода антирекорд второй волны пандемии: более 25 тыс. заболевших и 492 умерших.

В четверг министерство финансов объявило, что продлевает до конца марта программу ежемесячных выплат работникам, вынужденно находящимся в бессрочном отпуске. Банк Англии выделяет дополнительно около 150 млрд фунтов стерлингов на поддержание британской экономики.

Власти Дании заявили о введении карантина в некоторых районах страны из-за мутации коронавируса у норок, делающей возможной его передачу человеку. Дания — крупнейший в мире производитель норкового меха, который идет на экспорт главным образом в Китай и Гонконг.

По словам датских властей, мутация может отразиться на эффективности любой будущей вакцины от коронавируса.

В семи муниципальных округах области Северная Ютландия будут закрыты бары, рестораны, спортивные объекты, остановлено движение общественного транспорта. Ограничения вступят в силу в пятницу и продлятся, предварительно, до 3 декабря.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал провести всестороннее расследование в связи со вспышкой Covid-19 на фермах по разведению норок. ВОЗ призывает разобраться, каким образом Covid-19 передался животным, так как возникшая ситуация показывает, что под угрозой могут оказаться любые зоофермы Европы.

Накануне власти Дании приняли решение о выбраковке всех 17 млн норок в целях сдерживания инфекции. Частичное уничтожение норок началось еще в конце октября, после того как выяснилось, что многие из них заражены коронавирусом.

Испания и Нидерланды, где также разводят норок в промышленных масштабах, приступили к проверкам своих хозяйств.

Премьер-министр Греции Кириос Митсотакис объявил в четверг, что в стране с воскресенья начнется новый общенациональный локдаун, но школы продолжат работать. Ношение масок обязательно в общественных местах.

На Кипр возвращается комендантский час. Бары, рестораны и торговые центры должны закрываться в 22:30. В ресторанах теперь посетителям надо оставаться в масках, пока официанты не принесут еду.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг призвала норвежцев воздержаться от поездок внутри страны на фоне нового всплеска заболеваемости.

В последние несколько дней в некоторых районах страны ситуация значительно ухудшилась, и общее число заболевших за последнюю неделю стало рекордным с начала эпидемии. До сих пор эпидемиологическая ситуация в Норвегии считалась одной из самых благоприятных в Европе.

В Италии вступление локдауна в силу отложено на один день — до пятницы. В заявлении офиса премьер-министра говорится, что эта небольшая отсрочка должна помочь итальянцам завершить приготовления к неделям строгих ограничений, например, переместиться в тот район, где человеку предпочтительнее находится в ближайшее время.

С пятницы Италия будет поделена на 20 регионов, каждому из которых будет присвоен цвет, соответствующий уровню эпидемиологической угрозы — красный (высокий уровень), оранжевый (средний) и зеленый (низкий). Одним из факторов также является загруженность местных больниц.

По всей стране вводится комендантский час, закрываются музеи и выставки, торговые центры будут работать только в будние дни. Сокращается количество общественного транспорта на улицах, ученики старших классов возвращаются к обучению онлайн.

Ситуация в мире

В США за последние сутки зафиксировано более 100 тыс. новых случаев заболевания Covid-19. Более 1100 человек умерло за один день: сюда входят смерти непосредственно от коронавируса, а также от хронических заболеваний, обострившихся из-за инфекции.

Также значительно возросло число госпитализированных больных. В настоящей момент в больницах по всей стране с диагнозом Covid-19 находится более 50 тыс. человек.

Власти Китая снова вводят ограничения на въезд в страну для граждан ряда стран, в частности, Британии и Бельгии. Для приезжающих из США, Франции, Германии, Австралии, Сингапура и Японии действуют жесткие правила прохождения тестов на Covid-19.

В некоторых случаях тестирование необходимо проходить дважды: у себя в стране за определенное количество часов до вылета и по прилете в Китай. Кроме того, должно быть два типа тестов — ПЦР и тест на антитела.

В марте, на пике распространения эпидемии, Китай запретил иностранцам въезд в страну, но в сентябре запрет был полностью снят.

Другие новости

До конца года Британия получит лишь 4 млн доз разработанной в Оксфорде антикоронавирусной вакцины, хотя рассчитывала на гораздо большее количество, заявил в четверг глава британской программы по закупке вакцины. Это связано со сбоем в графике работы фармацевтической компании-производителя Astra Zeneca.

В мае Британия подписала соглашение о закупке 100 млн доз вакцины, 30 млн из которых должны были быть получены к сентябрю.

В компании объясняют, что обычно переход от разработки препарата к его масштабному производству занимает до нескольких лет. Но в данном случае, с учетом эпидемиологической ситуации, процесс происходит в беспрецедентные сроки, и 100 млн доз будут в полном объеме отправлены заказчику в будущем году.

Австралия согласовала закупку еще 50 млн доз вакцины другого типа. Это уже вторая партия, приобретаемая страной. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что власти стремятся завершить массовую вакцинацию в ближайшие месяцы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Глава Минздрава рекомендует жителям Литвы без надобности не выходить из дома (72)

Литва считает последние часы перед введением...

Donaldas Trumpas, Joe Bidenas Faustas Latėnas

"Delfi Главное" - из дома: карантин все же пришел, ситуацию в больницах обсуждаем с врачом, выборы в США, запуск БелАЭС и новости коалиции (5)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

О главном для Ингриды Шимоните и будущего правительства Литвы: коронавирус, экономика, белорусы в Литве, США и Россия (44)

В новом выпуске " Delfi Главное " интервью с кандидатом на...

Michailas Žvaneckis Michailas Žvaneckis Michailas Žvaneckis Michailas Žvaneckis Michailo Žvaneckio vakaras

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий (67)

Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет....

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все (50)

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин . Основные...

|Maža didelių žinių kaina