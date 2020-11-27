Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире — в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире Covid-19 заболели более 61 млн человек, умерли — 1,4 млн.

От Джонсона требуют объяснений

В Великобритании группа членов парламента от Консервативной партии требует от правительства предоставить убедительные доказательства того, что после истечения срока локдауна сохраняется необходимость вернуть страну к трехуровневой системе ограничений. 2 декабря Британия официально выйдет из второго локдауна, но существенные ограничения продолжат действовать по всей стране. Их строгость будет зависеть от уровня эпидемиологической угрозы, присвоенной тому или иному региону.

Таких уровней три: умеренная, высокая и наивысшая угроза. Под вторую и третью категории попадает большая часть Англии — примерно 55 млн человек. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии ограничительные меры несколько отличаются, но в основном они не менее строгие.

"Окно" послаблений рассчитано только на период 23-27 декабря, чтобы люди могли отпраздновать Рождество и встретиться с родными и друзьями. Однако некоторые парламентарии называют решения британских властей "авторитаризмом в действии". Они не видят оснований для сохранения многоуровневой системы ограничительных мер, которая ставит под удар большинство отраслей и особо уязвимые социальные группы населения. Джонсон в ответ заявляет, что в сложившейся нестабильной ситуации правительство должно придерживаться "простого и понятного плана".

Между тем Королевский фонд под патронажем герцога и герцогини Кембриджских представил итоги опроса среди полумиллиона родителей детей до пяти лет, который показал, что большинство из них испытывает постоянно возрастающее чувство одиночества и тревоги. По словам участников опроса, они остались один на один с маленькими детьми, без помощи и поддержки. Особенно это чувствуют жители менее благополучных районов.

При этом герцогиня Кембриджская обращает внимание на то, что первые пять лет жизни ребенка — основополагающие для его дальнейшего развития. В этот период его жизни стабильное психологическое состояние родителей особенно важно. Цель опроса — привлечь внимание профильных организаций к проблеме семей с маленькими детьми в период пандемии.

Европа: намек на улучшение?

Общее число заболевших в Германии превысило один миллион человек. За минувшие сутки там выявлено 22,8 тыс. новых случаев, и умерло рекордное число больных — 426. Во время первой волны стране удалось эффективно справиться с распространением инфекции, показатели Германии были одними из самых благоприятных в Европе.

Однако сейчас власти признаются, что не могут сдержать ситуацию. По мнению Ангелы Меркель, одна из главных причин заключается в том, что между Берлином и властями федеральных земель пропало единство в оценках и действиях. Для сравнения: в начале октября число ковид-пациентов в отделениях интенсивной терапии по всей стране составляло 360 человек, на прошлой неделе таких было 3500.

Премьер-министр Бельгии в пятницу проводит совещания с научными экспертами, по результатам которых правительство решит дальнейшую судьбу бизнесов и предприятий не первостепенного значения. Они закрыты с 2 ноября. В настоящий момент в бельгийских больницах находятся менее 5 тыс. пациентов с диагнозом Covid-19. По словам властей, это благоприятный показатель, но любое неверное решение может иметь большие последствия для страны.

По данным департамента здоровья и социального обеспечения Швеции, 73% всех смертей от коронавируса приходятся на подопечных домов престарелых и других институтов закрытого типа. Отчет охватывает период с 1 марта по 23 ноября, за это время в Швеции в общей сложности умерли чуть более трех тысяч человек с Covid-19.

В Италии за минувшие сутки умерли 822 человека, это один из самых высоких показателей последних недель. При этом общее число ковид-пациентов в больницах продолжает снижаться. По словам вирусолога Андреа Крисанти, показатели заражаемости второй волны эпидемии миновали пик, а высокая смертность в последние дни — результат эпидемиологической ситуации 2-3-недельной давности.

Франция объявила, что подъемники на горнолыжных курортах останутся закрытыми на рождественские и новогодние каникулы и не откроются по крайней мере до середины января. Сами курорты будут работать для тех, кто просто пожелает приехать, подышать альпийским воздухом или заняться ходьбой на лыжах. Беговые лыжи будут разрешены во Франции с завтрашнего дня.

США: больницам приготовиться

Накануне США отмечали один из главных национальных праздников — День благодарения, и миллионы американцев собрались большими семьями и компаниями вопреки правительственным рекомендациям. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что больницам следует приготовиться к последствиям этого празднования.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться, за минувшие сутки там зарегистрировано рекордное число умерших за последние полгода — более 2400 человек. Общее число заболевших и умерших в США составляет почти 12,9 млн и 263,4 тыс. человек соответственно.

Жизнь в Грузии приостанавливается

В Грузии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября и до первого февраля вводятся дополнительные "точечные ограничения". В частности, будет строго ограничено нахождение на улице и в общественных местах с 21:00 до пяти утра. Исключение будет сделано только в новогоднюю и рождественскую ночи.

Рестораны переходят на режим работы на вынос, сохраняется услуга доставок. Закрываются магазины товаров не первой необходимости и рынки кроме нескольких сельскохозяйственных. Строгие ограничения коснутся также фитнес-центров и бассейнов, однако о полном закрытии этих учреждений речи пока нет.

Прекращает работу междугородний транспорт, а в крупных городах и муниципальный. Власти рассчитывают возобновить работу транспорта и большинства объектов после 16 января.