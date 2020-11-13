Коронавирус в мире: французы массово нарушают карантин, в Германии говорят, что дальше будет хуже

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом переболело или продолжает болеть более 52,2 млн человек, умерло более 1,2 млн. Лидируют по числу заболевших США (более 10,4 млн случаев заражения, более 241 тыс. смертей).

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что людям нужно продолжать сохранять бдительность из-за продолжающегося распространения коронавируса.

"Возможно, мы уже устали от Covid-19, но он не устал от нас. Европейские страны едва справляются, но вирус практически не поменялся, как и принимаемые против него меры", - сказал он, выступая на Парижском форуме мира.

Более половины французов не соблюдают карантин





Примерно 60% французов нарушали правила карантина после введения второго локдауна, выяснилось в ходе опроса. Примерно четверть респондентов признали, что, заполняя пропуск, который необходим для выхода на улицу, они указывали ложную причину, по которой они покидали дом.

В целом, французы относятся ко второму локдауну менее серьезно, чем к первому. Во время первого всеобщего карантина правила нарушали около 40% опрошенных.

Помимо указания ложной причины для выхода из дома люди нарушают правила, принимая дома родственников или встречаясь с друзьями.

Примерно 9% опрошенных сообщили, что покидали дом, чтобы встретиться с сексуальным партнером. Во время первого локдауна таких было лишь 6%.

В ходе опроса также выяснилось, что второй локдаун, пришедшийся на позднюю осень, сильнее влияет на моральное состояние людей, чем первый. Примерно 28% опрошенных отметили, что испытывают грусть. Во время весеннего карантина грустил примерно каждый пятый.

Как ожидается, премьер-министр Жан Кастекс объявит о том, что локдаун не будет сокращен и продлится весь месяц.

Германия близка к выходу на плато, но радоваться рано



Количество новых случаев заражения коронавирусом в Германии по-прежнему очень высоко, но есть признаки, указывающие на то, что страна выходит на плато. "Кривая заражений коронавирусом растет уже не так круто и постепенно выравнивается", - заявил глава германского института Роберта Коха.

По словам Лотара Вилера, пока непонятно, можно ли уже говорить о какой-то стабильности, но, по крайней мере, это показывает, что вирус делает с нами все, что хочет.

В ноябре немецкие власти ввели "мягкий локдаун", закрыв рестораны, бары и театры, чтобы сдержать волну новых случаев заражения и предотвратить коллапс системы здравоохранения.

Вилер отметил, что число новых случаев остается очень высоким, даже несмотря на действующие ограничительные меры.

"Создается ситуация, когда многие люди не могут работать, многие тяжело заболевают и затем испытывают осложнения со здоровьем или даже умирают. Нам нужно привыкнуть к мысли, что ситуация может стать еще хуже в ближайшие несколько недель. Многие больницы не смогут принимать новых пациентов. Есть вероятность, что некоторые больные не смогут получить необходимое лечение", - сказал он.

За прошедшие сутки в стране было выявлено более 21,8 тыс. случаев заболевания Covid-19.

Китай не спешит открыть границы





В Китае растет вероятность роста новых случаев заражения коронавирусом во время зимнего периода из-за ситуации с пандемией в других странах, откуда вирус может проникать в Китай с прибывающими в страну людьми, заявил замруководителя Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин.

"Нельзя ни на секунду ослаблять работу по предотвращению и контролю за заболеванием", - сказал он.

Пекину удалось с лета взять под контроль распространение коронавируса: сейчас в стране отмечаются лишь единичные случаи заражения, а возникающие очаги быстро локализуются.

Бин отметил, что Covid-19 выявляется в основном у людей, возвращающихся из других стран. Китай перестал давать визы для жителей стран с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а сами китайцы могут выезжать из страны лишь в экстренных случаях.

Чехия пустит в школу первоклассников



В Чехии, как и в некоторых других европейских странах, где действует локдаун, отмечается снижение уровня передачи вируса.

Чешские власти заявили, что первоклассники и второклассники смогут посещать занятия в школах со следующей среды, но им придется носить маски даже во время уроков.

По расчетам властей, индекс репродукции вируса упал ниже 1. Это означает, что каждый инфицированный заражает меньше, чем одного человека, и эпидемия идет на спад.

При этом отмечается, что из всех сдавших тест на коронавирус, Covid-19 был выявлен у 30%.

Ватикан организовал тестирование бездомных в Риме





Папа римский в рамках Всемирного дня бедных, проводимого Католической церковью, предложил пройти бесплатные тесты на коронавирус бездомным и обездоленным в Риме.

Сдать тест они смогут в клинике, открытой для малоимущих при участии понтифика. Многие из них живут на улицах поблизости от Ватикана.

Архиепископ Рино Фисичелла сообщил, что ежедневно сдать тест приходит около 50 человек, и эта услуга будет действовать в обозримом будущем. Люди с отрицательным результатом смогут ночевать в приюте, а заболевшие Covid-19 смогут пройти курс лечения

В среду число выявленных случаев инфицирования с начала пандемии перевалило за миллион. Италия входит в десятку наиболее пострадавших стран.