Коронавирус в мире: Европа уходит на карантин, Мачу-Пикчу открывается для туристов

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превышает 46,6 млн человек, умерли — 1,2 млн.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ушел в самоизоляцию после того, как стало известно, что у одного из его недавних контактов выявлен Covid-19. Гебрейесус заявил, что у него самого нет никаких симптомов, но он обязан действовать в соответствии с протоколом ВОЗ.

Мировые цены на нефть достигли пятимесячного минимума после того, как все больше стран вводят жесткие ограничительные меры. На азиатских биржах торги в понедельник открылись значительным снижением стоимости нефти марки Brent, сейчас она торгуется по 35,7$ за баррель — самый низкий показатель с мая. С начала года Brent упал в цене на 45%.

Аналитики объясняют, что новые локдауны неминуемо приведут к замедлению экономики и, как следствие, к снижению спроса на нефть.

Частичные или полные локдауны за последние две недели были введены во Франции, Испании, Германии, Италии и Британии. Также на ситуацию на рынках влияют предстоящие выборы в США.

Ситуация в Европе



В Словакии началось масштабное тестирование всех граждан старше 10 лет. В общей сложности за две недели будут протестированы 4 млн человек. По словам властей, в условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в стране это единственный способ избежать общенационального локдауна.

Похоронные бюро по всей Испании начали забастовку, требуя увеличения персонала в связи с тем, что резко растет смертность от коронавируса. Профсоюзы заявляют, что скоро люди могут столкнуться с задержкой похорон, как это уже было в самом начале эпидемии в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Испании превысило 1,1 млн человек, умерли — 35,8 тысяч.

В Германии на месяц введен облегченный локдаун, ограничения в основном коснутся спортивной, развлекательной и ресторанной сферы. Заведения общепита продолжат обслуживание только навынос. Собираться на улице можно компаниями до 10 человек, являющихся членами только двух семей. Малый бизнес может рассчитывать на компенсацию финансовых потерь со стороны государства. Школы, магазины и офисы продолжат работать в обычном режиме.

В Бельгии — одной из самых пострадавших от пандемии европейских стран — также введены жесткие ограничения. Как и во Франции здесь действует комендантский час в ночное время, закрыты магазины не первоочередного значения.

При населении 11,5 млн человек смертность от Covid-19 в стране составила более 11 тыс. человек. За прошедшую неделю суточная статистика новых случаев заболевания в среднем составляла 15,8 тыс. Больницы по всей стране работают в экстренном режиме.

Италия готовится к введению режима карантина, в частности, будет ограничено передвижение между регионами. По всей стране проходят акции против нового локдауна. Представители малого и среднего бизнеса заявляют, что очередные ограничения более смертоносны для них, чем вирус. Самые сильные протестные настроения наблюдаются в северном регионе Ломбардия, ставшем первым европейским эпицентром пандемии во время первой волны весной этого года.

"Запоздалый локдаун" в Британии



Англия готовится к локдауну, который начнется в четверг и продлится до 2 декабря. В минувшие выходные премьер-министр страны Борис Джонсон, объявляя о введении меры, сказал, что это необходимо, чтобы "спасти Рождество". Число заболевших в Британии превысило миллион человек и продолжает расти.

Ранее ученые заявили, что реальная ситуация оказалась в четыре раза хуже самых мрачных прогнозов эпидемиологов на эту осень. При этом в научном совете при правительстве Sage уверены, что локдаун надо было вводить раньше — во время духнедельных осенних каникул, которые только что закончились.

По мнению профессора Эндрю Хейворда, это помогло бы спасти тысячи жизней и нанести меньший ущерб экономике. По его словам, британское правительство в который раз недооценивает вирус и снова демонстрирует недостаточную и запоздалую реакцию на ситуацию.

С четверга на территории Англии закрываются все развлекательные заведения, пабы, рестораны, спортзалы, бассейны и магазины товаров не первой необходимости. Отличие от весеннего локдауна в том, что остаются открытыми школы, колледжи и вузы. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои правила карантина.

Обстановка в мире



Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи в интервью газете Washington Post заявил накануне, что США надо приготовиться к очень болезненным последствиям пандемии, и сравнил подход к проблеме двух претендентов на Белый дом — Дональда Трампа и Джо Байдна.

Фаучи уже неоднократно возлагал вину за катастрофическую ситуацию в стране на действующую администрацию. Команда Трампа обвинила ученых во главе с Фаучи в политических играх в преддверии президентских выборов, которые состоятся во вторник.

США по-прежнему лидируют в мире по числу заболевших и умерших — 9,2 млн и 231 тыс. соответственно.

Главная достопримечательность Перу, древнее поселение инков Мачу-Пикчу снова открыто для туристов после восьмимесячного перерыва, вызванного карантином. Однако в обозримом будущем ежедневная посещаемость будет ограничена 675 туристами — это 30% от обычного потока посетителей.

Перу — одна из самых пострадавших от Covid-19 стран Латинской Америки: 902,5 тыс. заболевших, 34,4 тыс. умерших.