Коронавирус в мире: число умерших перевалило за 60 тысяч

В Китае суббота объявлена днем траура по жертвам коронавируса. По официальным данным, более 3300 человек умерли в стране от Covid-19 за последние месяцы.

В 10 утра по местному времени жители Китая почтили память скончавшихся тремя минутами молчания.

После этого по всей стране зазвучали гудки автомашин, поездов и кораблей, зазвучали сирены воздушной тревоги, были приспущены государственные флаги.

Первые случаи заражения коронавирусом в мире были отмечены в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй.

В 10:00 в субботу в Ухане, первоначальном эпицентре пандемии, на всех уличных светофорах зажегся красный свет, весь транспорт остановился на три минуты.

Власти заявили, что три минуты молчания - это возможность почтить память "жертвенников" - 14 китайских медиков, скончавшихся на своем посту.

Среди них - доктор Ли Вэньлян, который на ранней стадии эпидемии пытался предупредить об опасности, но был обвинен властями в распространении ложных слухов.

"Это добровольно"

Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге в пятницу подчеркнул, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют гражданам закрывать лицо тканью.

Трамп посвятил теме масок значительную часть брифинга на тему коронавируса. Он отметил, что речь идет не о профессиональных медицинских масках, которые должны использовать только медики, а о простой ткани - или даже самодельных масках, которые можно стирать.

"Недавние исследования показали, что передача вируса от людей без сиптомов играет более серьезную роль, чем мы думали", - сказал он.

Сам Трамп подчеркнул, что носить маску не будет.

"Это добровольно. Кто-то будет это делать, кто-то нет. Я не думаю, что сам буду носить", - сказал президент США.

На следующем брифинге Трамп заявил, что ожидает еще много смертей от коронавируса. Он пообещал поддержку штатам, которые сильнее остальных пострадали от эпидемии. По словам президента США, они получат дополнительные медикаменты, а посильную помощь обычным врачам будут оказывать военные медики.

В то же время американский президент предложил ослабить меры социального дистанцирования на время католической Пасхи, которую в этом году отмечают 12 апреля. "Мы должны снова открыть страну. Мы не хотим, чтобы это продолжалось месяцами", - сказал он.

В штате Нью-Йорк, пострадавшем пока сильнее всех в США, по данным на субботу в связи с коронавирусом за сутки скончались 630 человек. Это самое высокое число смертей с начала пандемии.

Губернатор штата Эндрю Куомо в субботу заявил, что вспышка вируса в штате войдет в пиковую стадию в течение семи дней.

"Никто не скажет вам, какие будут цифры на пике", - сказал он на ежедневном брифинге.

Он отметил, что около двух третей попавших в больницы штата с симптомами коронавируса,сегодня выписаны, сказал он.

Куомо написал в "Твиттере"в субботу, что планирует подписать указ, разрешающий студентам-медикам, которые готовятся к выпуску, начать практиковать без формальной квалификации.

В том же твите он поблагодарил правительство Китая, которое пожертвовало медикам штата 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Я хочу чтобы все закончилось. С первого заражения прошло всего 30 дней, но они ощущаются, как целая жизнь", - написал губернатор Нью-Йорка.

Всего в США, по данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, более 300 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 8162 смертельных случая от Covid-19.