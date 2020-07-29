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Британские власти объясняют свое решение ввести карантин для приезжающих из Испании, в Германии и Бельгии вводятся новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Тем временем президент Бразилии, только что перенесший Covid-19, снял маску во время встречи со сторонниками.
Коронавирус в мире: Борис Джонсон предупреждает о второй волне в Европе, угроза детского голода
© AFP / Scanpix

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Европа, возможно, переживает вторую волну пандемии коронавируса. Этим он объясняет свое решение ввести обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.

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"Давайте как можно четче скажем, что именно происходит в Европе, у некоторых наших европейских друзей, - сказал Джонсон. - Боюсь, что в некоторых местах мы начинаем наблюдать признаки второй волны пандемии". "К сожалению, если мы видим признаки второй волны в других странах, то наша задача и наш долг - действовать быстро и решительно, чтобы... люди, приезжающие из этих мест, не завезли заболевание в Великобританию", - добавил Джонсон.

Против карантина для приезжающих в Великобританию из Испании выступили представители туристической индустрии, а также испанского правительства. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал это решение "несправедливым" и заметил, что британские туристы в некоторых районах его страны могут чувствовать себя в большей безопасности, чем дома.

В особенности испанцы недовольны тем, что Британия не сделала исключение для туристов, которые возвращаются с Балеарских и Канарских островов, где случаев коронавируса практически нет.

Рамон Эсталлела, глава Федерации гостиниц и туристического жилья, в интервью Би-би-си сказал, что из-за британского карантина туристическая индустрия страны ежедневно теряет миллионы евро, и предложил бесплатно делать приезжающим и уезжающим из страны тесты на коронавирус. "Это ничто по сравнению с деньгами, которые мы можем потерять", - заявил он.

Что происходит в Испании


Между тем, число заболевших в двух регионах Испании - Каталонии и Арагоне - продолжает расти, однако власти уверяют, что держат ситуацию под контролем.

В Мадриде во вторник введено обязательное ношение масок. Кроме того, власти советуют жителям не собираться компаниями больше 10 человек.

По словам Санчеса, более 64% всех новых случаев Covid-19 в Испании регистрируется в двух регионах, а на большей части территории Испании заболевание распространяется намного меньшими темпами, чем в Великобритании.

По данным европейских эпидемиологов, на каждые 100 тыс. жителей Испании сейчас приходится в среднем 35,1 случаев Covid-19, в то время как в Британии этот показатель составляет 14,7.

От визитов в Испанию также предостерегает своих граждан и Министерство иностранных дел Германии. В заявлении ведомства говорится о трех регионах - Каталонии, Арагоне и Наварре. Министр здравоохранения Йенс Спан сообщил, что теперь тесты на коронавирус будут обязательными для приезжающих в Германию из стран повышенного риска.

В то же время институт Роберта Коха сообщил о росте числа заболевших в самой Германии - во вторник их стало 633 - почти вдвое больше по сравнению с предыдущим днем. По мнению главы института Лотара Вилера, причина этого - халатность, несоблюдение дистанцирования и увеличение социальных контактов между людьми.

Бельгия сокращает до пяти человек число людей, входящих в так называемые "социальные пузыри", то есть круг людей, с которыми можно общаться вне дома. С понедельника в стране также можно собираться не более чем по 100 человек в помещении и по 200 - на улице.

Сейчас в Бельгии - один из самых высоких уровней заболеваемости в Европе. На прошлой неделе там ежедневно регистрировали в среднем 279 новых пациентов, а неделей раньше - 163.

Особенно плохая ситуация в Антверпене и его окрестностях - более 100 случаев заражения на каждые 100 тыс. человек. Представитель мэра Антверпена Барт де Вевер сказал, что власти внимательно следят за ситуацией и готовы "принять дополнительные меры в случае необходимости". Пока в городе запрещены командные и контактные виды спорта, ношение масок обязательно для всех людей старше 12 лет там, где социальное дистанцирование невозможно. Кроме того, введен комендантский час в ночное время для всех, кроме ключевых работников.

Снова Болсонару и маски


Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно перенес коронавирус, решил снять маску. Ранее его неоднократно критиковали за отказ использовать средства персональной защиты, а в конце июня носить маску его обязал суд. На одном из митингов его засняли в тот момент, когда он кашлял, не прикрывая рта, в другом случае - чихающим в ладонь и тут же здоровающимся за руку с пожилой женщиной.

В начале июля у Болсонару был диагностирован Covid-19, а почти две недели спустя он выздоровел. На встрече со сторонниками в понедельник Болсонару снял маску после того, как об этом попросили его сторонники, которые хотели сделать с ним селфи.

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По числу заболевших и умерших она на втором месте в мире: там зарегистрировано 2,4 млн случаев заболевания и 87,6 тыс. летальных исходов.

Болсонару - не единственный глава государства, заболевший коронавирусом. Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщил, что вернётся на работу во вторник после почти трехнедельной болезни.

Из-за пандемии голодают дети


Пандемия коронавируса привела к нарушению поставок гуманитарной помощи развивающимся странам.

Как пишет медицинский журнал "Ланцет", в результате более 6,5 млн детей в возрасте до пяти лет будут страдать из-за недоедания, что ведет к риску болезни и смерти.

ООН считает, что если ситуация не изменится, каждый в месяц от недоедания и нехватки лекарств может умирать более десяти тысяч детей.

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