Коронавирус в мире: Борис Джонсон предупреждает о второй волне в Европе, угроза детского голода

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Европа, возможно, переживает вторую волну пандемии коронавируса. Этим он объясняет свое решение ввести обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.

"Давайте как можно четче скажем, что именно происходит в Европе, у некоторых наших европейских друзей, - сказал Джонсон. - Боюсь, что в некоторых местах мы начинаем наблюдать признаки второй волны пандемии". "К сожалению, если мы видим признаки второй волны в других странах, то наша задача и наш долг - действовать быстро и решительно, чтобы... люди, приезжающие из этих мест, не завезли заболевание в Великобританию", - добавил Джонсон.

Против карантина для приезжающих в Великобританию из Испании выступили представители туристической индустрии, а также испанского правительства. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал это решение "несправедливым" и заметил, что британские туристы в некоторых районах его страны могут чувствовать себя в большей безопасности, чем дома.

В особенности испанцы недовольны тем, что Британия не сделала исключение для туристов, которые возвращаются с Балеарских и Канарских островов, где случаев коронавируса практически нет.

Рамон Эсталлела, глава Федерации гостиниц и туристического жилья, в интервью Би-би-си сказал, что из-за британского карантина туристическая индустрия страны ежедневно теряет миллионы евро, и предложил бесплатно делать приезжающим и уезжающим из страны тесты на коронавирус. "Это ничто по сравнению с деньгами, которые мы можем потерять", - заявил он.

Что происходит в Испании





Между тем, число заболевших в двух регионах Испании - Каталонии и Арагоне - продолжает расти, однако власти уверяют, что держат ситуацию под контролем.

В Мадриде во вторник введено обязательное ношение масок. Кроме того, власти советуют жителям не собираться компаниями больше 10 человек.

По словам Санчеса, более 64% всех новых случаев Covid-19 в Испании регистрируется в двух регионах, а на большей части территории Испании заболевание распространяется намного меньшими темпами, чем в Великобритании.

По данным европейских эпидемиологов, на каждые 100 тыс. жителей Испании сейчас приходится в среднем 35,1 случаев Covid-19, в то время как в Британии этот показатель составляет 14,7.

От визитов в Испанию также предостерегает своих граждан и Министерство иностранных дел Германии. В заявлении ведомства говорится о трех регионах - Каталонии, Арагоне и Наварре. Министр здравоохранения Йенс Спан сообщил, что теперь тесты на коронавирус будут обязательными для приезжающих в Германию из стран повышенного риска.

В то же время институт Роберта Коха сообщил о росте числа заболевших в самой Германии - во вторник их стало 633 - почти вдвое больше по сравнению с предыдущим днем. По мнению главы института Лотара Вилера, причина этого - халатность, несоблюдение дистанцирования и увеличение социальных контактов между людьми.

Бельгия сокращает до пяти человек число людей, входящих в так называемые "социальные пузыри", то есть круг людей, с которыми можно общаться вне дома. С понедельника в стране также можно собираться не более чем по 100 человек в помещении и по 200 - на улице.

Сейчас в Бельгии - один из самых высоких уровней заболеваемости в Европе. На прошлой неделе там ежедневно регистрировали в среднем 279 новых пациентов, а неделей раньше - 163.

Особенно плохая ситуация в Антверпене и его окрестностях - более 100 случаев заражения на каждые 100 тыс. человек. Представитель мэра Антверпена Барт де Вевер сказал, что власти внимательно следят за ситуацией и готовы "принять дополнительные меры в случае необходимости". Пока в городе запрещены командные и контактные виды спорта, ношение масок обязательно для всех людей старше 12 лет там, где социальное дистанцирование невозможно. Кроме того, введен комендантский час в ночное время для всех, кроме ключевых работников.

Снова Болсонару и маски





Президент Бразилии Жаир Болсонару, который недавно перенес коронавирус, решил снять маску. Ранее его неоднократно критиковали за отказ использовать средства персональной защиты, а в конце июня носить маску его обязал суд. На одном из митингов его засняли в тот момент, когда он кашлял, не прикрывая рта, в другом случае - чихающим в ладонь и тут же здоровающимся за руку с пожилой женщиной.

В начале июля у Болсонару был диагностирован Covid-19, а почти две недели спустя он выздоровел. На встрече со сторонниками в понедельник Болсонару снял маску после того, как об этом попросили его сторонники, которые хотели сделать с ним селфи.

Бразилия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По числу заболевших и умерших она на втором месте в мире: там зарегистрировано 2,4 млн случаев заболевания и 87,6 тыс. летальных исходов.

Болсонару - не единственный глава государства, заболевший коронавирусом. Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщил, что вернётся на работу во вторник после почти трехнедельной болезни.

Из-за пандемии голодают дети





Пандемия коронавируса привела к нарушению поставок гуманитарной помощи развивающимся странам.

Как пишет медицинский журнал "Ланцет", в результате более 6,5 млн детей в возрасте до пяти лет будут страдать из-за недоедания, что ведет к риску болезни и смерти.

ООН считает, что если ситуация не изменится, каждый в месяц от недоедания и нехватки лекарств может умирать более десяти тысяч детей.