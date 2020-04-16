Коронавирус в мире: больше 2 миллионов заболевших, симптомы могут проявиться в неожиданном месте

Русская служба Би-би-си собрала главные новости среды о пандемии коронавируса Covid-19.

Согласно последним сведениям, в мире 2 млн заболевших Covid-19, смертей, связанных с вирусом, во всем мире - 128 тысяч. Выздоровело более полумиллиона человек.

Более 600 тысяч заразившихся живут в США. Это больше, чем в любой другой стране мира. Отметки в миллион заболевших пандемия достигла второго апреля.

Однако глава отдела статистики Би-би-си Роберт Кафф отмечает, что реальное количество заражений может быть намного выше.

Что значит цифра в два миллиона?

Роберт Кафф, глава отдела статистики Би-би-си

На самом деле отметку в два миллиона вирус прошел уже некоторое время назад - официальные цифры по подтвержденным диагнозам - это лишь доля от реального числа заражений.

Чтобы попасть в статистику, больной должен быть диагностирован, а для этого он должен обратиться к врачу.

Многие заразившиеся болеют бессимптомно, или с легкими симптомами. Такие больные, как правило, просто самоизолируются и отдыхают дома, и в статистику не попадают.

Статистические данные в Британии до недавних пор учитывали почти только одних пациентов больниц, то есть тех, у которых симптомы самые тяжелые, а заражение подтверждено анализами.

Динамика подтвержденных диагнозов говорит нам о том, как в какой-либо стране протекает эпидемия: растет ли скорость распространения вируса, остается ли стабильной, или идет на спад.

Но цифры не дают понимания реального масштаба эпидемии - ни в отдельно взятых странах, ни в мире.

Глава Еврокоммиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила план действий по скоординированной отмене карантинных мер в Европе. В документе описаны критерии, которые правительства стран должны учитывать перед ослаблением карантина, и принципы, которых нужно придерживаться, отменяя ограничительные меры.

Подробный план действий опубликован на сайте Еврокомиссии. Один из его основных посылов - делать все поэтапно, только при значительном снижении числа новых случаев Covid-19 и не прекращая тщательного мониторинга распространения вируса в стране.

Фон дер Ляйен призвала поставить цель экономического восстановления Европы после пандемии в центр следующего семилетнего бюджета Евросоюза, обсуждать который члены ЕС начали примерно два года назад.

Германия и Дания смягчают ограничения

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о смягчении карантинных ограничений со следующей недели, поскольку, по ее словам, страна добилась "хрупкого, промежуточного успеха".

После переговоров с лидерами 16 немецких федеральных земель Меркель сказала, что меры по социальному дистанцированию будут действовать по меньшей мере до 3 мая, но некоторые небольшие магазины заработают на следующей неделе. При этом немецкие школы и парикмахерские начнут открываться с 4 мая.

Канцлер также сообщила, что гражданам страны рекомендовано носить маски в магазинах и общественном транспорте.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии более 132 тыс. случаев Covid-19, однако смертей там значительно меньшей, чем в других крупных европейских странах. За время пандемии скончалось около 3,5 тыс. немецких пациентов, при этом в Италии число летальных исходов сейчас составляет боле 21 тыс., в Испании - около 18,5 тыс., а в Великобритании - 12,8 тыс.

Дания в среду первой из принявших карантинные меры европейских стран открыла школы. Пока начали работу только начальные школы для детей младше 11 лет. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен приветствовала детей в одной из школ Копенгагена.

"Мы все очень волнуемся, и нам нужно будет удостовериться, что правила гигиены строго соблюдаются. Мы очень часто моем руки в течение дня. Масок у нас нет, но мы соблюдаем дистанцию, все это очень сложная задача", - прокомментировала открытие начальных школ представитель датского союза учителей начальных классов Элиза Римплер.

В Дании сравнительно низкий для Европы уровень распространения заболевания - 6681 диагнозов и 299 смертей. В отличие от соседней Швеции, в Дании быстро ввели меры, ограничивающие передвижение людей.

В Испании тем временем второй день подряд падает смертность. В среду министерство здравоохранения сообщило о 523 смертельных исходах - на 44 меньше, чем за предыдущие сутки.

Испания находится на третьем месте в мире по числу заразившихся после Италии и США. Тем не менее во вторник там вернулись к работе несколько категорий компаний. В начале недели власти разрешили вернуться к работе строителям, работникам заводов и еще нескольким категориям людей, которые не могут работать удаленно.

Власти Японии предпринимают экстренные меры для того, чтобы дать крышу над головой тысячам бездомных, которые вынуждены ночевать под открытым небом после того, как в крупных городах из-за введенного чрезвычайного положения были среди прочего закрыты интернет-кафе.

Эти кафе, наряду с недорогими хостелами, были популярным местом ночевки для тех, у кого нет постоянного жилья, поскольку обычно были открыты круглосуточно, семь дней в неделю, предоставляя посетителям индивидуальные кабинки и необходимые удобства по весьма умеренным ценам.

В Британии статистика показала высокую смертность среди жителей домов престарелых. Накануне правительство объявило, что заражения Covid-19 обнаружены в каждом восьмом доме престарелых. Однако позже председатель совета директоров холдинга HC-One, который владеет несколькими домами, заявил, что реальная цифра гораздо выше. Смерти в домах престарелых также не входят в официальную статистику Национальной службы здравоохранения, в нее попадают только те смерти, которые произошли в больницах.

"С Covid-19 связано чуть меньше трети смертей, которые произошли у нас с начала недели", - сказал представитель холдинга в беседе с Би-би-си.

По данным на среду, в Британии за последние сутки в связи с пандемией скончался 761 человек,

В среду правительство Британии объявило о начале программы по проверке сотрудников и жителей домов престарелых на коронавирус и обеспечении их предметами защиты.

Ступни как симптом

Итальянские и испанские медики считают, что возникновение поражений на коже стопы может быть симптомом заражения коронавирусом.

Такую версию, в частности, выдвинул испанский Совет ортопедов.

Во Франции, Испании и Италии отмечаются множественные случаи, когда у пациентов с Covid-19 на стопах были обнаружены отметины, похожие на небольшие синяки или на прыщи от ветрянки.

Там отмечают, что отметины на стопах чаще проявляются у детей. Они бывают не во всех случаях, но их наличие может быть поводом для проверки на коронавирус, пишут испанские ортопеды.

Почти одновременно похожее открытие сделал детский дерматолог из Италии, сообщает газета Metro. Врач из итальянского города Бари, Маццотта Трокколи, пишет, что отметины на стопах появляются примерно у каждого пятого пациента.

"Если удастся путем дальнейших наблюдений подтвердить, что это клинический признак Covid-19, то его можно использовать для выявления детей с зачаточной инфекцией, которые могут заражать других", - пишет он.