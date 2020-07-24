Коронавирус в мире: более 67 тысяч заболевших за сутки в Бразилии, Британия надевает маски

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся Covid-19 в мире превысило 15,5 миллионов человек, умерли - более 633 тыс. Около 8,8 млн пациентов выздоровели.

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Рост числа заражений в Европе

В Великобритании с пятницы становится обязательным ношение масок в магазинах и ряде общественных помещений.

Заместитель британского министра здравоохранения Хелен Уотли сказала, что уверена в дисциплинированности британцев. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере 100 фунтов стерлингов. При этом Уотли попросила воздержаться от звонков в полицию с заявлениями о нарушителях, по ее словам - это лишнее.

В Австрии обязательное ношение масок введено повторно. Это правило уже действовало в стране с начала апреля до середины июня и было отменено, когда статистика заражаемости в стране достигла минимальной отметки. Однако в связи с новой вспышкой маски снова обязательны в супермаркетах, банках, на почтах и на заправочных станциях.

Научные советники правительства Нидерландов призывают власти снова ввести в стране ограничительные меры, чтобы избежать второй волны эпидемии. В первую очередь, по словам экспертов, они должны коснуться заведений, где подают еду, а также салонов красоты.

Во Франции за минувшую неделю число заболевших выросло на 26% по сравнению с предыдущими семью днями. В частности, в четверг было зарегистрировано более тысячи случаев за сутки. Очаг эпидемии в данный момент находится на северо-западе страны.

В Чехии сейчас более 5 тыс. активных случаев Covid-19 - это самое большое число с начала эпидемии. С полуночи пятницы в стране также вводится обязательное ношение масок в закрытых помещениях, где одновременно находится более 100 человек.

Опрос, проведенный в Германии, показал, что 79% немцев привыкли к новой реальности и с легкостью соблюдают социальное дистанцирование и носят маски. 19% жителей Германии сказали, что соблюдение правил дается им с большим трудом.

В России число заболевших коронавирусом превысило 800 тысяч человек, более 13 тысяч умерли. По данным оперативного штаб по противодействию эпидемии, почти 589 тысяч из числа заболевших полностью выздоровели.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене съезда Республиканской национальной конвенции, которая утверждает кандидата от партии на пост президента США. Съезд должен был пройти в августе. Причиной отмены Трамп назвал коронавирус.

Трамп до последнего хотел, чтобы мероприятие прошло в обычном - очном - формате. Демократическая партия, между тем, с самого начала запланировала конвенцию в виртуальном режиме. Она пройдет в августе, и на ней Джо Байден официально даст согласие на свою номинацию от демократов.

Число заболевших Covid-19 в США превысило 4 млн человек, более 144 тыс. умерли. Это наихудшие показатели в мире, и, по словам американских эпидемиологов, правительство до сих пор не выработало единый план по сдерживанию инфекции.

На втором месте в мире по числу заболевших и умерших остается Бразилия - почти 2,3 млн и 84 тысяч соответственно. За прошедшие сутки в этой стране зафиксировано рекордное число заразившихся за все время эпидемии - более 67 тыс. человек. По данным минздрава страны, в течение последних 24 часов от Covid-19 умерли почти 1300 больных.

Власти Бразилии сообщают, что вирус добрался до самых отдаленных мест и маленьких населенных пунктов, где оказывать медицинскую помощь особенно сложно. В некоторых случаях людям приходится сутками добираться до ближайшей больницы.

Суточный антирекорд установлен и в Индии - более 49 тыс. заболевших. Общее число инфицированных с стране с начала пандемии составляет 1,2 млн человек - это третий показатель в мире. За минувшие сутки здесь умерли 740 больных. Резкий рост заболеваемости начался после смягчения карантинных мер.

В Боливии уже во второй раз из-за пандемии откладываются президентские выборы. Изначально они должны были состояться в мае, затем были перенесены на сентябрь - и теперь вновь отложены до октября. Власти страны опасаются, что второй пик эпидемии придется как раз на сентябрь.

На прошлой неделе Covid-19 был диагностирован у временно исполняющей обязанности боливийского президента Жанин Анес. Всего в Боливии зарегистрировано более 65 тыс. инфицированных, 2407 человек скончались.

Олимпиада не началась

Сегодня в Токио должна была начаться Летняя Олимпиада-2020. В начале эпидемии оргкомитет долгое время отказывался менять планы в надежде, что к концу июля ситуация в мире улучшится.

Решение перенести Игры на 2021 год было принято, когда власти Японии объявили в стране чрезвычайное положение. Уверенности в том, что Олимпиада состоится в будущем году, пока тоже нет.

По словам спортивных экспертов, это большой удар для спортсменов, многие из которых в будущем году уже будут не в той форме, чтобы соревноваться.