В Сеуле новая вспышка привела к возвращению ограничений, и рост случаев снова связывают с прихожанами одной церкви. В начале эпидемии именно христианская секта стала очагом заражения в Южной Корее.

Главные события четверга, связанные с коронавирусом - в нашем обзоре.

Европа на пороге второй волны

За последние сутки в Германии было зарегистрировано 1707 новых заражений - это рекордный показатель с конца апреля. Рост инфекций связывают как с приехавшими из-за границы, так и с несоблюдением дистанцирования и гигиены немцами.

В Испании также был зафиксирован рекордный с конца апреля показатель - 3715 новых случаев за сутки. Газета El Pais связывает рост инфекций с домами престарелых - это тревожная тенденция, поскольку обитатели таких домов по всему миру массово становятся жертвами коронавируса.

В Италии число суточных инфекций также выросло до рекордных с конца мая показателей.

Во Франции цифры по-прежнему остаются высокими - 3776 за последние сутки. В Ницце было введено обязательное ношение масок по всему городу.

В Хорватии за последние сутки было зарегистрировано рекордное число инфекций, среди заразившихся - футболист чемпиона страны, загребского "Динамо".

Это может уже в ближайшее время привести к обязательному карантину для прибывающих в Британию из балканской республики - на данный момент она находится в списке безопасных стран для британских туристов.

Новый антирекорд в Украине

Украинские власти сообщили о рекордном числе заражений за сутки - 2314. При этом на столицу приходится почти десятая их часть - 227 новых инфекций. Общее число заразившихся с начала пандемии приближается к 100 тысячам, из них 50 тыс. уже выздоровели.

"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно, только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими!", - написал мэр Киева Виталий Кличко в "Фейсбуке".

Церковь в Южной Корее

В Сеуле, между тем, вновь запрещены собрания численностью более 10 человек, после того как число новых заражений достигло рекордного за пять месяцев показателя.

Запрет будет действовать по крайней мере до конца августа. Новую вспышку связывают с сеульской церковью, откуда вирус распространился на больше чем 100 мест в корейской столице и окрестностях.

Речь идет о протестанской церкви "Саранг Джейл". Ее члены в выходные провели массовую акцию в Сеуле, протестуя против правительственных ограничений. После акции всем ее участникам было предписано самоизолироваться.

Пастор общины Чун Кван Хуна отказыался предоставлять список своих прихожан для контроля за распространением инфекции. Сам он также заразился коронавирусом.

С критикой церкви уже выступил корейский президент Мун Чжэ Ин.

Южная Корея - наряду с Тайванем и Сингапуром - была хорошо подготовлена к пандемии, научившись на опыте предыдущих эпидемий.

Но инфекция все равно быстро распространялась по стране - очагом ее стала христианская секта "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи". С ней связывают почти половину заражений в стране.

Пастор этой секты в марте на коленях попросил прощения у соотечественников.