Учитывая различия в методах тестирования и тот факт, что во многих странах анализ на коронавирус недоступен широким слоям населения, истинная цифра, уверены ученые, куда выше.

Лидерами по печальной статистике остаются США, Бразилия и Индия.

В Европе все больше стран, испытывающих вторую волну заражений, пытаются не допустить всеобщего карантина за счет более локальных мер. Тем временем в Австралии штат Виктория осторожно ослабляет жесткие меры после почти 100 дней локдауна.

Премьер Италии: "Не расслабляйтесь при встрече с близкими"

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В понедельник меры, направленные на ограничение коронавируса, ужесточает Италия. Мэров городов наделили полномочиями закрывать общественные пространства в 21:00. Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, и после 18:00 обслуживание в них будет только за столиками. Старшеклассники будут позже начинать учебный день, конференции и фестивали откладываются, приостанавливаются занятия контактными видами спорта.

В воскресенье в Италии зарегистрировали 11 705 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был днем ранее, в субботу (10 925 случаев). В начале пандемии Италия была одной из наиболее сильно пострадавших стран - по количеству смертей из европейских стран ее опередила только Великобритания.

В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте обратился к нации по телевидению, на лице у него была маска. Он сказал, что хочет избежать нового всеобщего локдауна, и призвал всех не забывать делать то, что зависит от них.

"Самые эффективные меры - это по-прежнему все самое простое: маски, дистанция и мытье рук. Мы должны обратить особое внимание на ситуации, в которых мы расслабляемся и забываем о них: во время встреч с семьей и друзьями. В этих ситуациях мы должны быть начеку", - сказал премьер-министр.

Жесткий локдаун в Австралии подходит к концу



Австралийский штат Виктория постепенно выходит из жесткого локдауна, который длился более 100 дней.

С понедельника жители столицы штата, Мельбурна, смогут отъезжать от дома на расстояние до 25 км, встречаться группами до 10 человек из двух разных домов, также снимаются ограничения по времени на прогулки и открываются парикмахерские и теннисные корты. В других городах штата разрешили еще и ходить в гости двум взрослым с двумя детьми.

При этом рестораны по-прежнему могут работать только на вынос, а многие магазины и предприятия сектора услуг остаются закрытыми.

Строгий локдаун установили в штате Виктория летом. Особенно жесткими меры были в его столице, Мельбурне. Они включали ночной комендантский час и штрафы в тысячи долларов для нарушителей. В августе на пике второй волны в штате зафиксировали 687 новых случаев за сутки - сейчас эта цифра снизилась до 4.

До середины лета Австралия успешно справлялась с распространением коронавируса, однако за один только июль общее число заражений по стране с начала пандемии внезапно выросло вдвое - за счет ситуации в Виктории, и прежде всего в Мельбурне.

В Варшаве открывается полевой госпиталь на стадионе



Власти Польши распорядились в понедельник об открытии полевого госпиталя на территории Национального стадиона в Варшаве, там будет 500 коек для пациентов с Covid-19.

В воскресенье число новых случаев заражения коронавирусом в Польше достигло 8,5 тыс., тогда как еще месяц назад эта цифра была в районе 800.

Польские врачи сообщают о недостатке персонала, больничных коек и оборудования. Власти призвали граждан оставаться дома. Бассейны и спортивные залы закрылись, рестораны ограничили часы работы

Британия: мэр Манчестера спорит с правительством страны



В Британии продолжается спор между правительством страны и мэром Манчестера из-за условий введения ограничительных мер в городе и его окрестностях.

Министр ЖКХ и местного самоуправления Роберт Дженрик сказал в интервью Би-би-си, что соглашение с властями Манчестера будет достигнуто в ближайшие дни, и подчеркнул, что этот спор может стоить людям жизней.

На прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон заявил, что из-за высокого числа заражений в Манчестере там должны быть введены ограничительные меры "третьей степени". Они, в частности, запрещают людям ходить в гости и предполагают закрытие ряда предприятий сферы услуг. Но поскольку британское правительство наделило местные власти возможностью принимать окончательное решение на этот счет, мэр города, Энди Бернэм, смог поставить правительству свои условия.

Мэр просит власти страны компенсировать 80% зарплаты тем жителям Манчестера, которые не смогут работать из-за новых ограничений. Такая схема компенсации зарплат действовала в Британии с начала пандемии и до недавнего времени. Сейчас власти предлагают помощь в размере единичных выплат в местные бюджеты закрывающихся регионов, но ее, настаивает мэр Манчестера, будет недостаточно.