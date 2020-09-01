Пандемия охватила 188 стран и территорий. 851 тыс. человек умерли.

Примерно четверть общемирового количества заболевших Covid-19 приходится на Соединенные Штаты. По данным на понедельник, там зарегистрировано уже более 6 млн случаев.

В России, находящейся на четвертом месте в мире по этому показателю, это показатель вот-вот достигнет миллиона.

По темпам ежесуточного прироста на первом месте Индия: почти 80 тыс. за минувшие сутки.

Среди регионов мира по числу заболевших на первом месте Северная Америка - 7,3 млн человек. Далее следуют Азия - почти 7 млн, Южная Америка - 6,25 млн, Европа - 3,5 млн и Африка - 1,25 млн.

Больше всего умерших в США (187 тыс.), Бразилии 121 тыс.), Индии (64,5 тыс.), и Мексике (64 тыс.).

Венесуэла испытает российскую вакцину



Частично признаваемый мировым сообществом президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что в ближайшие дни в стране начнется набор добровольцев для испытания российской вакцины от Covid-19.

В том же выступлении он сообщил, что с понедельника в Венесуэле вновь вводится карантин.

Количество заболевших Covid-19 в Венесуэле не достигает 50 тыс., умер с подтвержденным диагнозом 381 человек, что немного по сравнению с соседними государствами. Однако независимые эксперты полагают, что реальные цифры могут быть выше из-за малого числа тестов.

Мадуро неоднократно обвинял в распространении коронавируса соотечественников, ездящих за границу.

Какова эффективность российской вакцины?



11 августа Россия первой в мире официально зарегистрировала вакцину от Covid-19, однако иммунологи сомневаются в ее эффективности и безопасности из-за беспрецедентной быстроты, с которой она была разработана.

Китайская и российская вакцины могут действовать не на всех, предупреждают специалисты.

Вакцина, разработанная китайской компанией CanSino Biologics, одобренная в КНР для прививания военнослужащих и предлагаемая ряду государств, имеет в основе модифицированную форму аденовируса 5-го типа (Ad5), вызывающего простуду.

Российская вакцина, созданная НИИ имени Ф.Н.Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, базируется на том же вирусе и еще одном, менее распространенном.

Проблема, как считают некоторые эксперты, заключается в том, что многие люди контактировали с вирусом Ad5 и приобрели иммунитет от него, так что новые вакцины могут на них не подействовать.

"Меня беспокоит Ad5, потому что у множества людей на него иммунитет. Не уверена в том, какова их стратегия... Возможно, эффективность будет не 70%, может быть, 40%, - цитирует агентство Рейтер специалиста по вакцинам из университета Джона Хопкинса Анну Дурбин. - Но это лучше, чем ничего, пока никто не предлагает лучшего".

Брата экс-лидера лейбористов оштрафовали за несоблюдение карантина



73-летний Пирс Корбин, старший брат бывшего лидера британской Лейбористской партии Джереми Корбина, был задержан полицией и оштрафован на 10 тыс. фунтов за организацию субботнего митинга ковид-скептиков на Трафальгарской площади в Лондоне.

Акция проходила под лозунгом "Объединимся во имя свободы".

23 августа правительство наделило полицию правом штрафовать на 10 тыс. фунтов организаторов и на 100 фунтов - рядовых участников массовых мероприятий, на которых присутствовали более 30 человек и не соблюдались меры дистанцирования.

Как заявила в связи с этим министр внутренних дел Прити Пател, надо бороться с теми, кто считает себя выше закона и подвергает опасности жизни других людей.

Корбин-старший оказался первым, кто попал под новое правило. Он заявил, что намерен обжаловать решение.

Пирс Корбин известен также своим скепсисом в отношении глобального изменения климата, тут он расходится во мнениях со своим знаменитым младшим братом.

КОРОТКО:

