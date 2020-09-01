Пандемия охватила 188 стран и территорий. 851 тыс. человек умерли.
Примерно четверть общемирового количества заболевших Covid-19 приходится на Соединенные Штаты. По данным на понедельник, там зарегистрировано уже более 6 млн случаев.
В России, находящейся на четвертом месте в мире по этому показателю, это показатель вот-вот достигнет миллиона.
По темпам ежесуточного прироста на первом месте Индия: почти 80 тыс. за минувшие сутки.
Среди регионов мира по числу заболевших на первом месте Северная Америка - 7,3 млн человек. Далее следуют Азия - почти 7 млн, Южная Америка - 6,25 млн, Европа - 3,5 млн и Африка - 1,25 млн.
Больше всего умерших в США (187 тыс.), Бразилии 121 тыс.), Индии (64,5 тыс.), и Мексике (64 тыс.).
Венесуэла испытает российскую вакцину
Частично признаваемый мировым сообществом президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал, что в ближайшие дни в стране начнется набор добровольцев для испытания российской вакцины от Covid-19.
В том же выступлении он сообщил, что с понедельника в Венесуэле вновь вводится карантин.
Количество заболевших Covid-19 в Венесуэле не достигает 50 тыс., умер с подтвержденным диагнозом 381 человек, что немного по сравнению с соседними государствами. Однако независимые эксперты полагают, что реальные цифры могут быть выше из-за малого числа тестов.
Мадуро неоднократно обвинял в распространении коронавируса соотечественников, ездящих за границу.
Какова эффективность российской вакцины?
11 августа Россия первой в мире официально зарегистрировала вакцину от Covid-19, однако иммунологи сомневаются в ее эффективности и безопасности из-за беспрецедентной быстроты, с которой она была разработана.
Китайская и российская вакцины могут действовать не на всех, предупреждают специалисты.
Вакцина, разработанная китайской компанией CanSino Biologics, одобренная в КНР для прививания военнослужащих и предлагаемая ряду государств, имеет в основе модифицированную форму аденовируса 5-го типа (Ad5), вызывающего простуду.
Российская вакцина, созданная НИИ имени Ф.Н.Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, базируется на том же вирусе и еще одном, менее распространенном.
Проблема, как считают некоторые эксперты, заключается в том, что многие люди контактировали с вирусом Ad5 и приобрели иммунитет от него, так что новые вакцины могут на них не подействовать.
"Меня беспокоит Ad5, потому что у множества людей на него иммунитет. Не уверена в том, какова их стратегия... Возможно, эффективность будет не 70%, может быть, 40%, - цитирует агентство Рейтер специалиста по вакцинам из университета Джона Хопкинса Анну Дурбин. - Но это лучше, чем ничего, пока никто не предлагает лучшего".
Брата экс-лидера лейбористов оштрафовали за несоблюдение карантина
73-летний Пирс Корбин, старший брат бывшего лидера британской Лейбористской партии Джереми Корбина, был задержан полицией и оштрафован на 10 тыс. фунтов за организацию субботнего митинга ковид-скептиков на Трафальгарской площади в Лондоне.
Акция проходила под лозунгом "Объединимся во имя свободы".
23 августа правительство наделило полицию правом штрафовать на 10 тыс. фунтов организаторов и на 100 фунтов - рядовых участников массовых мероприятий, на которых присутствовали более 30 человек и не соблюдались меры дистанцирования.
Как заявила в связи с этим министр внутренних дел Прити Пател, надо бороться с теми, кто считает себя выше закона и подвергает опасности жизни других людей.
Корбин-старший оказался первым, кто попал под новое правило. Он заявил, что намерен обжаловать решение.
Пирс Корбин известен также своим скепсисом в отношении глобального изменения климата, тут он расходится во мнениях со своим знаменитым младшим братом.
КОРОТКО:
- Первая в Индии женщина-кардиолог С. Падмавати скончалась в Дели от Covid-19 в возрасте 103 лет
- В возрасте 84 лет скончался заболевший Covid-19 бывший президент Индии Пранаб Мукерджи. Ему должны были удалить тромб в мозге, когда выяснилось, что он заразился коронавирусом
- 25 человек в Осло попали в больницу, отравившись двуокисью углерода во время подпольной вечеринки в подземном бункере
- В больницах Исландии не осталось ни одного пациента с коронавирусом
- Шотландским школьникам разрешено не носить маски во время уроков, но они должны будут надевать их, входя и выходя из школы и перемещаясь из кабинета в кабинет
- Знаменитый лондонский карнавал карибской культуры в Ноттинг-Хилле, одно из самых ярких ежегодных событий в жизни британской столицы, обычно проходящий в последний уикенд августа, впервые за 54 года отменен из-за пандемии
- Пациент в Китае выздоровел после 111 дней на искусственной вентиляции легких
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