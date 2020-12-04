Коронавирус в Испании: пострадала вся экономика, но особенно туризм

Пандемия коронавируса, заставившая Испанию принять жесткие карантинные меры, нанесла огромный урон экономике страны, что отрицательно сказалось на положении населения. По масштабам экономического ущерба страна лидирует среди 37 развитых государств мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Причину создавшейся ситуации эксперты видят не только в особенностях испанской экономики, во многом зависящей от иностранного туризма, но и в политике нынешнего коалиционного правительства страны. Так что в обстановке, когда прогнозы - как со стороны местных властей, так и международных финансовых структур - сулят дальнейшее ухудшение всех социально-экономических показателей, испанцы уповают лишь на помощь Евросоюза.

Из-за пандемии вырос уровень безработицы

За 11 месяцев 2020 года в Испании стало на 100 000 предприятий меньше, отметил в беседе с DW профессор экономики Мадридского университета Роберто Сентено. Из еще работающих производств большинство испытывают финансовые трудности - спрос на многие товары и услуги в Испании упал - и вынуждены сокращать персонал. Особенно в условиях закрытых из-за карантина границ пострадала сфера туризма - основная отрасль испанской экономики. Она лишилась примерно 80 процентов своих доходов.

Другой опрошенный DW эксперт - сотрудник Мадридского центра социологических исследований Хесус Коста рассказал, что половина трудоспособного населения Испании сейчас не работает: кто-то навсегда утратил рабочее место, кто-то временно, из-за пандемии. Пособия получают далеко не все. К примеру, введенной в этом году минимальной жизненной рентой обеспечено лишь 9 процентов нуждающихся. "Неудивительно, - продолжил социолог - что в городах растут очереди за бесплатными продуктами, деньги на которые собираются в церковных приходах".

В Испании пострадал не только туризм

Безусловно "негативную роль сыграла зависимость Испании от туризма", продолжил профессор Сентено. И хотя обстановка этим летом на испанских курортах была вполне безопасной, стране не удалось убедить в этом западных европейцев, которые предпочли отдых у себя дома или в других государствах на побережье Средиземного моря. "Отрицательную роль играет и нехватка государственных субсидий бедствующим предприятиям, а также рост недовольства и недоверия к Испании со стороны частных инвесторов - иностранных и своих".

Это недовольство, по мнению экономиста и социолога, касается политики правительства, представленного социалистами, популистами и коммунистами: "К примеру, когда в большинстве государств Евросоюза власти, с целью поддержать экономику и население, снижают налоги, в Испании они резко растут буквально на все: и на производство, и на доходы населения, и на автомобили, и даже на газированную воду".

"Известно, что капитал ищет политическую стабильность", - подчеркнул профессор Сентено. А Испанию будоражат обещания популистов изъять - "в виду сложной ситуации" - у обеспеченной части населения банковские вклады, национализировать банки и производства, отменить конституцию, свергнуть монархию, и так далее. "Не прибавляет стабильности стране бесконтрольный наплыв иммигрантов, политические уступки баскским и каталонским сепаратистам за их поддержку правительства в парламенте, коррупция в высших сферах власти", - добавляет он.

Испанцы надеются на ЕС

В создавшейся непростой ситуации "многие испанцы надеются лишь на Евросоюз", отметил, в свою очередь, социолог Коста. Речь идет, в первую очередь, об обещанной ЕС помощи в 140 млрд евро. Впрочем, эти деньги, по утверждению профессора Сентено, лишь частично можно будет использовать на социальные нужды.

Основная часть помощи должна пойти на реструктуризацию испанской экономики, создание и развитие новых производств с применением передовых технологий. "Стратегическая задача - обеспечить прогресс страны, сделать ее менее зависимой от туристической конъюнктуры, обеспечить рабочие места для населения", - заключил эксперт.