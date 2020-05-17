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Верующие в Греции впервые за два месяца могут посетить храмы, которые были закрыты с середины марта из-за распространения коронавируса.
В стране постепенно отменяются ограничения, введенные из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
В воскресенье многие церкви открылись для прихожан, однако принимаются меры предосторожности. Так, во многих церквях скамьи заменили на стулья, расположив их на расстоянии два метра друг от друга. Иконы и статуи, к которым верующие прикасаются лбом и губами, обрабатываются антисептиком.
Также богослужения в храмах возобновились в некоторых регионах Австралии. Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Австралии были введены семь недель назад.
В самом густонаселенном штате Австралии - Новом Южном Уэльсе - в храме разрешено находиться одновременно не более 10 прихожанам. Многие церкви, синагоги и мечети остаются закрытыми - для того, чтобы защитить пожилых членов общины. При этом богослужения совершаются за закрытыми дверями, для прихожан организована видеотрансляция служб в социальных сетях и на сайтах религиозных организаций.
С понедельника в Испании для жителей будет снят ряд ограничений, однако в самых крупных городах - Мадриде, Барселоне, а также в регионе Кастилия и Леон ограничения сохранятся.
В Испании число смертей от коронавируса впервые с середины марта составило меньше 100 в день. В воскресенье за сутки от Covid-19 скончались 87 человек. Почти две трети всех зараженных коронавирусом уже выздоровели.
В России за последние сутки выявили 9 709 новых случаев заражения коронавирусом - в стране второй день подряд фиксируется меньше 10 тысяч заболевших. Темпы прироста новых заболевших замедлились, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что в новых условиях россиянам придется жить достаточно долго.
Власти Таиланда в воскресенье разрешили открыть торговые центры, куда сразу же устремилось множество покупателей. При входе у посетителей измеряют температуру. В Таиланде зарегистрировано более 3000 заражений, 56 человек скончались.
С понедельника, 18 мая, в Италии открываются кафе, бары, рестораны, салоны красоты и парикмахерские. При этом посетители и сотрудники должны будут соблюдать социальную дистанцию в один метр и носить маски. Также в некоторых регионах Италии возобновятся богослужения в храмах, при этом число прихожан, которые могут одновременно находиться в храме, будет ограничено.
В Британии развернулся спор относительно того, можно ли возобновлять занятия в школах.
Один из высокопоставленных членов правительства - министр без портфеля Майкл Гоув - заявил, что если дети пойдут в школы, вряд ли это спровоцирует новую вспышку заболевания. При этом, по словам Гоува, заболеть могут учителя.
Министр предлагает для возобновления занятий в школах потребовать соблюдения социальной дистанции и ограничить число учеников в классе до 15 человек. Те, кто выступает против возобновления занятий в ближайшие недели, указывают на то, что дети могут стать источником заражения для своих пожилых родственников.
В Катаре ношение масок за пределами дома с воскресенья стало обязательным. Тем, кто выходит из дома без маски, грозит тюремное заключение до трех лет или штраф в 200 тысяч риалов (55 тысяч долларов).
В Катаре доля зараженных - одна из самых высоких в арабском мире. Коронавирус диагностирован более, чем у 30 тысяч человек, тогда как население страны составляет менее 3 млн человек.
В Катаре закрыты мечети, школы, торговые центры, однако строительство объектов для чемпионата мира по футболу, который должен состояться в 2022 году, не прекращалось. По данным властей, для защиты рабочих принимаются необходимые меры.
Бразилия в субботу обогнала Испанию и Италию по числу зараженных, став четвертой страной по числу заболевших - после США, России и Британии. За последние сутки в Бразилии зафиксировано почти 15 тысяч новых случаев заражения, общее число инфицированных превысило 233 тысячи.
В США скончавшихся от Covid-19 уже больше 83 тысяч. Однако за минувшие сутки число смертей в стране оказалось меньше, чем в среднем за предыдущие пять дней.
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