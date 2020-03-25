Коронавирус в Эстонии: за передвижением людей будут следить с помощью мобильных телефонов

По заказу департамента, анализировать передвижение мобильных телефонов клиентов операторов связи во времени и пространстве будет зародившееся в Тартуском университете предприятие Positium.
На основе анонимных данных будет проанализировано, как изменилось передвижение людей до и после объявления чрезвычайного положения, остаются ли вернувшиеся из-за рубежа люди дома и какова возможная модель дальнейшего распространения коронавируса в Эстонии.
Департамент предложили кризисной комиссии идею проведения подобного анализа, и комиссия ее одобрила.
По решению Департамента здоровья в Эстонии проводят тесты на коронавирус только людям старше 80 лет, хроническим больным и работникам критически важных профессий, и только в том случае, если у них имеются симптомы болезни.
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