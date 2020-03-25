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Департамент статистики пробует начать составлять анализ распространения коронавируса, основываясь на данных, полученных от операторов связи, хотя в Эстонии тестируются на вирус только очень старые и хронически больные люди.
Коронавирус в Эстонии: за передвижением людей будут следить с помощью мобильных телефонов
© Shutterstock

По заказу департамента, анализировать передвижение мобильных телефонов клиентов операторов связи во времени и пространстве будет зародившееся в Тартуском университете предприятие Positium.

На основе анонимных данных будет проанализировано, как изменилось передвижение людей до и после объявления чрезвычайного положения, остаются ли вернувшиеся из-за рубежа люди дома и какова возможная модель дальнейшего распространения коронавируса в Эстонии.

Департамент предложили кризисной комиссии идею проведения подобного анализа, и комиссия ее одобрила.

По решению Департамента здоровья в Эстонии проводят тесты на коронавирус только людям старше 80 лет, хроническим больным и работникам критически важных профессий, и только в том случае, если у них имеются симптомы болезни.

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