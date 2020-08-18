Последние новости о Covid-19 в мире — в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Вспышка заражений в южнокорейской церкви



В одной из церквей Южной Кореи случилась вспышка коронавируса, в результате которой заразилось более 300 прихожан.

Власти страны обвинили пастора протестантской церкви "Саранг Джейл" Чун Кван Хуна в безответственности и неповиновении карантинным ограничениям. В субботу он призвал прихожан принять участие в многочисленной антиправительственной демонстрации. Всем ее участникам было предписано самоизолироваться.

Также его обвиняют в нежелании предоставить список членов прихода для выявления потенциальных зараженных. Как сообщает агентство Йонхап, положительным тест на коронавирус оказался и у самого пастора.

Президент Мун Чжэ Ин раскритиковал членов церкви за участие в антиправительственном марше протеста, заявив, что их действия являются непростительными, поскольку они поставили под угрозу жизни людей.

Церковь "Саранг Джейл" относится к пресвитерианской деноминации и насчитывает более 60 тыс. членов.

В начале года аналогичная ситуация произошла в христианской секте "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи". Члены секты были ответственны за почти половину всех случаев заражения в Южной Корее в тот период.

Английская полиция разогнала свадьбы



В воскресенье полиции на севере Англии пришлось разогнать две свадьбы из-за нарушения ограничений на собрания.

В городе Блэкберн в графстве Ланкашир на свадебное торжество собралось более 100 гостей, а в Манчестере на свадьбу приехало более 50 человек. В обоих городах действуют карантинные ограничения из-за недавних вспышек коронавируса. Это, в частности, подразумевает запрет на сбор людей, не живущих вместе.

В районах Англии, где нет строгих карантинных мер, количество гостей на свадьбах не должно превышать 30 человек.

Ученые спорят о заразности штамма D614G



Министерство здравоохранения Малайзии заявило, что ученые выявили доминирующую в мире новую мутацию коронавируса D614G, которая якобы в 10 раз более заразна, чем первоначальный штамм вируса.

Но эксперты в области инфекционных заболеваний считают, что эта цифра не подкреплена никакими данными.

Мутация D614G появилась вскоре после первоначальной вспышки коронавируса в Ухане. Сейчас же она присутствует практически в 97% положительных проб на Covid-19 во всем мире.

В июле Би-би-си со ссылкой на вирусологов сообщала, что эта мутация обладает эволюционным преимуществом, отметив при этом, что доказательств ее большей заразности по сравнению с другими штаммами недостаточно.

Доктор Дейл Фишер из Национального университета Сингапура рассказал в интервью Би-би-си: "Были некоторые лабораторные подтверждения того, что пациенты с мутацией D614G секретируют вирус больше, и из-за этого он потенциально может быть более заразным".

"Но очевидно, что в странах, где он распространяется быстрее, меры контроля оставляют желать лучшего, поэтому нельзя переносить теоретические лабораторные выводы на ситуацию в странах с плохими мерами борьбы с вирусом", — добавил он. По словам Фишера, нет оснований говорить, что этот штамм в 10 раз более заразный.

В Чехии возвращают ношение масок



В Чехии с 1 сентября вновь станет обязательным ношение масок в транспорте и во многих общественных местах. Это связано с ростом количества новых случаев заражения в стране.

Чехия еще в марте одной из первых в Европе обязала жителей страны носить маски в общественных местах, но после улучшения ситуации это правило постепенно начали смягчать.

"Мы считаем это предупредительной мерой с учетом приближающейся осени, которая, скорее всего, окажется непростой — и особенно в преддверии 1 сентября, когда люди начнут общаться больше", — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Согласно новым правилам, ношение маски будет обязательным в магазинах, местах общего пользования, в школах и общественных заведениях. В ресторанах, барах и офисах маска не понадобится.

Рекордное падение экономики Японии



Японская экономика во втором квартале 2020 года пережила рекордное в современной истории падение. В апреле-июне ее ВВП сократился на 7,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом измерении это 27,8%.

Экономика страны переживала не лучшие времена еще до начала пандемии. Спад ВВП наблюдается уже третий квартал подряд.

Ограничения, подразумевавшие самоизоляцию для жителей Японии, существенно ударили по деловой активности в стране. Снизился экспорт товаров, прекратился приток иностранных туристов.

В Испании новые ограничения



Еще четыре региона Испании — Андалусия, Галисия, Кантабрия, Кастилия и Леон — ввели ограничительные меры из-за локальных вспышек коронавируса. В Ла-Риохе и Мурсии карантин действует с воскресенья.

Ограничения закрытие ночных клубов и закрытие ресторанов к часу ночи. Запрещается курение в общественных местах на улице при невозможности соблюдения социального дистанцирования.

Страна Басков на севере Испании собирается объявить режим чрезвычайного положения в области здравоохранения, что позволит ей ввести более строгие ограничения по сравнению с соседними регионами.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Испании было выявлено более 342,8 тыс. случаев инфицирования, более 28,6 тыс. человек скончались.

Теннисисты не едут на US Open



Вторая ракетка мира среди женщин, румынская теннисистка Симона Халеп отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису, который начнется в Нью-Йорке 31 августа. Победительница прошлогоднего Уимблдонского турнира заявила: "Взвесив все факторы и принимая во внимание необычные обстоятельства, в которых мы оказались, я решила не ехать [на турнир]".

Как пишет USA Today, помимо Халеп от участия в соревнованиях, отказались Рафаэль Надаль, Бьянка Андрееску, Эшли Барти, Ник Кирьос, Ван Цян, Стэн Вавринка, Элина Свитолина и Кики Бертенс.

Ситуация в других странах:

В Перу было выявлено рекордное количество новых заражений за сутки — более 10,1 тыс. случаев. Всего с начала пандемии в стране, по официальной статистике, Covid-19 заболели более 525 тыс. человек. Министр здравоохранения Пилар Маццети заявила, что без строгого карантина, введенного в начале пандемии, количество смертей могло превысить полмиллиона, тогда как сейчас этот показатель составляет 26 тыс.

В Боливии число выявленных случаев заражения превысило 100 тыс., но эксперты предупреждают, что это не предел, и пик заболеваемости придется на сентябрь.

В Британии прибывающие из Франции, Нидерландов, Монако, Мальты, островов Теркс и Кайкос и Арубы должны будут самоизолироваться на две недели из-за вспышки коронавируса в этих странах.

В Италии из-за роста числа новых случаев заражений на три недели закрылись ночные клубы. В некоторых районах страны с 18:00 до шести утра будет необходимо носить маски. Это связано с тем, что чаще всего вирусом заражается молодежь.

Новая Зеландия решила перенести парламентские выборы после выявления новых случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила, что голосование, которое должно было пройти 19 сентября, теперь состоится 17 октября. Ранее власти ввели карантинные ограничения в крупнейшем городе страны Окленде.