Коронавирус: в Британии закрыт город, в США все только начинается

ВОЗ во вторник заявила, что тщательно следит за возможным распространением нового вируса гриппа, обнаруженного у свиней в Китае.

Эксперты считают, что он вполне может стать причиной новой пандемии. Несмотря на то, что пока вирус не влияет на человеческий организм, ученые говорят, что в будущем он адаптируется.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во вторник подтвердил, что в организации с вниманием отнеслись к исследованию китайских ученых о возможности новой пандемии.

"Это подчеркивает, что нам нельзя терять бдительность в мониторинге гриппа, нужно продолжать тщательно следить и за ситуацией с коронавирусом", - добавил он.

США: все только начинается

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил во вторник на слушаниях в сенате, что не удивится, если число новых заражений коронавирусом в стране достигнет 100 тыс. в день.

"Мы явно не контролируем ситуацию", - признал он, подчеркнув, что примерно половина новых случаев приходится на четыре штата - Флориду, Аризону, Техас и Калифорнию.

По меньшей мере 16 штатов отложили смягчение карантина или, наоборот, ужесточили меры.

Фаучи отметил, что многие американцы не носят маски и игнорируют правила социального дистанцирования.

По его оценке, количество американцев с антинаучными взглядами, игнорирующих советы специалистов, очень велико.

"Среди некоторых людей в этой стране очень сильны антинаучные, антивластные и антивакцинные настроения. Это очень многочисленная часть общества, что очень беспокоит", - сказал он.

Сотрудники американской системы здравоохранения озабочены тем, что американцы, по их мнению, не настроены на борьбу с пандемией.

Во вторник в США прирост количества заразившихся вновь превысил 40 тыс. случаев. Заместитель директора Центров по контролю и предотвращению заболеваний в США Энн Шухат говорит, что вирус в стране распространился слишком широко и правительство не может с ним справиться.

"Мы не в ситуации Новой Зеландии, Сингапура или Кореи, где каждый новый случай быстро замечают, контакты отслеживают, больных изолируют, подверженных риску помещают в карантин, и ситуация в целом контролируется", - заявила она в интервью журналу Американской медицинской ассоциации.

"Мне кажется, люди по стране видят то, что хотят: наступило лето, все будет в порядке, все закончилось. Но на самом деле до конца еще далеко, за последнюю неделю мы увидели много вещей, вызывающих беспокойство", - сказала Шухат.

"На самом деле это только начало", - добавила она.

Британия: Лестер в локдауне

Британский город Лестер с населением 329 тыс. человек оказался в локдауне. Жителям не рекомендуется покидать его, все открытые магазины снова закрыты, а бизнес не сможет вернуться к работе 4 июля вместе со всей остальной страной.

Лестер стал первым британским городом, который закрыли из-за эпидемии. Прямого запрета на выезд из города, как было в Китае, в Лестере нет, но есть рекомендация министра здравоохранения его не покидать.

Средняя заражаемость за неделю в Лестере - 135 случаев на 100 тыс. человек. На город приходится 10% от общего количества случаев в Соединенном Королевстве.

Кроме того, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, в Лестере сравнительно много заражений среди детей. В больницы каждый день поступают около десяти человек с симптомами Covid-19, в других частях Великобритании госпитализируется в среднем один человек в день.

В интервью Би-би-си во вторник Хэнкок сказал, что в правительстве пока не понимают, почему именно в Лестере произошла такая серьезная вспышка. Он добавил, что власти готовятся законодательным образом обеспечить более строгий локдаун в городе.

Решение не открывать в Лестере вместе с остальной страной парикмахерские, кафе, кинотеатры и другие подобные учреждения разочаровало местный бизнес, уже многое потерявший из-за пандемии.

Сколько времени будут в силе ограничительные меры, пока не известно. В правительстве говорят, что город откроют, когда будут позволять цифры по заражаемости и количеству госпитализаций.

Британский премьер Борис Джонсон во вторник рассказал о мерах, которыми британское правительство планирует оживить экономику. В основном это дотации разным отраслям.

В общей сложности Джонсон пообещал им 5 млрд фунтов поддержки.

Большая часть обещанных Джонсоном субсидий пойдет на развитие инфраструктуры, включая медицинскую.

"Мы построим дома, мы наладим работу Национальной службы здравоохранения, разрешим проблемы социальной защиты и нехватки профессионалов", - пообещал он.

Отвечая на вопрос о безработице, Джонсон сказал, что правительство постарается, чтобы число безработных не превысило трех миллионов.

"Я не стану притворяться, что это не будет очень, очень сложно", - добавил Джонсон, отметив, что 11 млн британцев уже получили пособие, распределяемое правительством во время пандемии. На выплаты ушло 22 млн фунтов.

"Сейчас нам нужно инвестировать, начать исполнять свои планы, начать работу над проектами", - добавил премьер.

Кого пустят в Европу

Евросоюз опубликовал список из 14 стран, жителей которых, как считают власти, можно без опасений пускать на территорию ЕС. Россия, находящаяся на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, в список не вошла. Не вошла в него и Великобритания.

В списке - Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Ранее о таком списке стран сообщала со ссылкой на свои источники французская газета Le Monde.

Список может меняться. Европейские дипломаты говорят, что в него могут добавить Китай, если Пекин согласится сделать то же самое для приезжающих европейцев. Сейчас Китай - в списке безопасных стран, но границы для прилетающих оттуда закрыты.

Речь идет о соглашении о так называемых коридорах для путешественников. Туристы, которые летят из одной подписавшей такой договор страны в другую, полностью избегают двухнедельного карантина, который сейчас приходится проходить всем путешественникам, причем в обоих концах своего пути.

Великобритания формально вышла из Евросоюза, но она сохраняет с Евросоюзом общую политику на время переходного периода, по меньшей мере до 31 декабря. Поэтому британские граждане пока имеют те же права, что жители ЕС.

Британия также ведет отдельные переговоры о воздушных коридорах с несколькими странами Евросоюза. Правительства надеются согласовать их до конца лета, чтобы мировая туриндустрия не слишком пострадала от отсутствия британских туристов.