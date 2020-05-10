Согласно этой системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от 1 до 5 баллов и меняться в зависимости от получаемых данных.
Ожидается, что Джонсон объявит новый лозунг: "Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни".
Вероятнее всего, премьер-министр в воскресенье не назовет дату, когда будут сняты введенные 23 марта ограничения.
Новая система заработает только на территории Англии, однако центральные власти совместно с местным самоуправлением Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии разрабатывают схожие системы для этих частей Великобритании.
Предположительно, новая система с уровнем опасности от зеленого (1-й) до красного (5-й) будет схожа с той, что используется для оповещения населения о террористической угрозе.
Джонсон, как ожидается, объявит, что сейчас Англия находится на 4-м уровне, но движется в сторону 3-го.
Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также будет определять степень опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах.
Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.
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