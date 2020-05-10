aA
В Англии будет введена система предупреждения об опасности заражения Covid-19. Ожидается, что об этом в воскресенье вечером объявит премьер-министр Борис Джонсон в своем телеобращении по эпидемиологической ситуации.
Borisas Johnsonas
Borisas Johnsonas
© AFP / Scanpix

Согласно этой системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от 1 до 5 баллов и меняться в зависимости от получаемых данных.
Ожидается, что Джонсон объявит новый лозунг: "Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни".

Вероятнее всего, премьер-министр в воскресенье не назовет дату, когда будут сняты введенные 23 марта ограничения.

Новая система заработает только на территории Англии, однако центральные власти совместно с местным самоуправлением Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии разрабатывают схожие системы для этих частей Великобритании.

Статьи по теме:
Коронавирус в мире: новая вспышка в Южной Корее, заражения в Белом доме, Россию винят в пропаганде  (6)
Коронавирус: ситуация в Германии ухудшилась, треть смертей в Британии — в домах престарелых

Предположительно, новая система с уровнем опасности от зеленого (1-й) до красного (5-й) будет схожа с той, что используется для оповещения населения о террористической угрозе.

Джонсон, как ожидается, объявит, что сейчас Англия находится на 4-м уровне, но движется в сторону 3-го.

Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также будет определять степень опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах.

Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Daiva Razmuvienė

После 43 новых случаев коронавируса в Литве - предупреждение эпидемиолога: это уже плохо (30)

В течение выходных в Литве было подтверждено в общей...

Отпор карантину: если не разрешат, старшеклассники организуют выпускные подпольно (19)

Выпускники готовятся к экзаменам, но уже начали...

Профессор рассказал о ношении масок: один момент особенно важен (173)

Сейчас в Литве ношение масок обязательно, за их...

В День Победы в Вильнюсе похожие на немецко-фашистских солдат байкеры ездили вокруг российского посольства (71)

9 мая в России принято отмечать окончание Второй...

"Россиянина парад волнует меньше, чем потерянная зарплата". Политолог Дмитрий Орешкин – про смертность, Билла Гейтса и Сталина Интервью Delfi (308)

Российский холодильник пустеет катастрофически...

|Maža didelių žinių kaina