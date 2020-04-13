Собственное приложение разрабатывает минздрав Франции, а отдельный общеевропейский проект уже получил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ученые видят в технологии возможность ускорить выход из карантина, но эксперты по кибербезопасности предупреждают о беспрецедентном масштабе контроля властей за гражданами.

А консультировавший британских разработчиков эксперт опасается, что его работу могут саботировать российские тролли и художники-акционисты.

Без отмашки из Вашингтона

В США для разработки своего аналога объединили усилия технологические гиганты Apple и Google при благожелательном внимании президента Дональда Трампа, который назвал цифровое отслеживание контактов очень интересным, но напомнил об опасениях насчет ограничения гражданских прав.

В пятницу корпорации объявили о совместной разработке программных интерфейсов (API) для создания приложений с функцией цифрового отслеживания контактов.

Технология будет работать через Bluetooth-соединение: когда два пользователя оказываются на близком расстоянии, их телефоны сохраняют запись о встрече.

Именно этот принцип используется в сингапурском приложении TraceTogether, с которым связывают успешную борьбу с эпидемией в островном городе-государстве.

Apple и Google заявили, что на разработку собственной технологии их побудила забота о защите персональных данных пользователей. В основе технологии лежит система, в которой человек может отправлять и получать уведомления без раскрытия своей личности властям.

Хотя в Америке федеральное правительство пока не собирается вводить технологию в масштабах страны, местные власти из трех регионов готовятся подписать соглашение с Массачусетским технологическим институтом (МТИ), разработавшим приложение Private Kit, сообщает Рейтер. В МТИ рассказали, что еще 17 штатов и муниципалитетов могут ввести технологию в ближайшее время. Везде использование приложения будет добровольным.

Добровольно для большинства

В Британии собственное приложение разрабатывает NHSX - технологическое крыло Национальной службы здравоохранения. Готовящийся релиз официально анонсировал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Министр заявил, что использование приложения будет добровольным. Однако ученые считают, что для эффективной работы оно должно быть установлено у 60% британцев.

Би-би-си узнала, что тестирование бета-версии приложения начнется в безопасной локации на севере Англии.

Технология полагается на комбинацию из личной сознательности и медицинских анализов. Если человек по симптомам понимает, что заболел коронавирусом, он должен сообщить об этом в приложении, после чего все, кто недавно контактировал с ним, получат предварительное уведомление. Если анализ подтвердит диагноз, пользователь получит код подтверждения, введет его в приложение, и все эти люди получат уведомление о необходимости самоизолироваться.

Профессор Кембриджского университета Росс Андерсон, консультировавший разработчиков британского приложения, выразил сомнения в его эффективности.

По мнению Андерсона, полную анонимность данных при отслеживании болезней обеспечить невозможно, и власти неизбежно получат доступ к гораздо большему количеству информации, чем просто близкие контакты с другими пользователи приложения.

Эксперт также предупредил об опасности троллинга - художники-акционисты будут привязывать телефоны к собакам, бегающим по парку, школьники будут жаловаться на симптомы, чтобы прогулять школу, а российские тролли - саботировать работу приложения.

"Я признаю вес аргументов в пользу централизованной системы с точки зрения здравоохранения, но я уже 25 лет наблюдаю некомпетентность Национальной системы здравоохранения в разработке систем и неоднократное нарушение обещаний в области защиты персональных данных”, - написал Андерсон.