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За последние сутки число умерших от Covid-19 в Испании выросло на 769. Всего в стране от коронавируса умерло 4858 человек.
Коронавирус унес рекордное число жизней за сутки в Испании
© DELFI montažas

За предшествующие сутки в Испании от коронавируса скончались 655 человек.

Всего в Испании зафиксировано 64059 случаев заражение, что на 7871 больше, чем днем ранее.

bbcrussian.com
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