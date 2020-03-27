Коронавирус унес рекордное число жизней за сутки в Испании

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За последние сутки число умерших от Covid-19 в Испании выросло на 769. Всего в стране от коронавируса умерло 4858 человек.
За предшествующие сутки в Испании от коронавируса скончались 655 человек.
Всего в Испании зафиксировано 64059 случаев заражение, что на 7871 больше, чем днем ранее.
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