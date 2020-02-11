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В воскресенье скончались еще 97 человек, заразившихся коронавирусом - это самое большое число жертв за один день. Общее число смертей от коронавируса превысило количество жертв эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2003 года.
Коронавирус унес еще 97 жизней. Это самый высокий показатель за сутки
© AFP / Scanpix

В то же время число новых случаев заражения этой инфекцией стабилизировалось, однако, по словам экспертов, говорить о том, что эпидемия достигла своего пика, пока преждевременно.

В китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, по официальным данным региональных властей, умерло уже 780 человек.

Общее число смертей достигло 908. Все они, кроме двух, зарегистрированы на территории континентального Китая.

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В 2003 году 774 человека скончались в более чем двух десятках стран в результате эпидемии SARS (тяжелый острый респираторный синдром).

Новым коронавирусом, по последним данным, оказались заражены более 40 тыс. человек, подавляющее большинство из них — в Китае. Около 190 тыс. жителей Китая находятся под медицинским наблюдением.

В январе ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения.

Организация направила в Пекин команду экспертов для помощи в изучении вируса.

Последние данные

Власти провинции Хубэй сообщили в субботу о 81 умершем, еще 97 скончались в воскресенье. Таким образом, общее число жертв в регионе достигло 877.

На территории континентального Китая зарегистрировано 908 смертей. По одному смертному случаю отмечено в Гонконге и на Филиппинах.

Согласно данным китайских властей, около 3300 пациентов излечились и были выписаны из больниц.

Новый вирус 2019-nCov был впервые обнаружен в городе Ухань, в нем объявлен карантин с жесткими ограничениями для жителей.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в субботу, что эпидемией остается поражена в основном провинция Хубэй и что в последние четыре дня наблюдается некоторая стабилизация числа заболевших.

Однако, по его словам, рано говорить о том, что эпидемия достигла своей высшей точки, так как часто подобные эпидемии замедляются, прежде чем вспыхнуть с новой силой.

В воскресенье китайские власти сообщили, что школы в Хубэе не будут работать по меньшей мере до первого марта.

Еще у шести человек с круизного лайнера "Даймонд Принцесс", стоящем в порту Йокогамы, в воскресенье обнаружена коронавирусная инфекция, сообщило министерство здравоохранения Японии.

Число зараженных в Японии достигло 96 человек, из них 70 находятся на этом круизном судне. Всего на судне находится около 3,7 тыс. пассажиров и членов команды.

Тем временем в Гонконге 3,6 тысячам пассажирам круизного лайнера "Уорлд Дрим", задержанного в порту, было разрешено покинуть судно после того, как анализы показали отсутствие инфекции среди пассажиров и команды. Они были изолированы после того, как восемь бывших его пассажиров заразились коронавирусом.

Гонконг ввел обязательный двухнедельный карантин для всех, прибывающих из континентального Китая. Нарушение карантина грозит штрафами и тюремным заключением. В Гонконге зарегистрированы 26 заболевших.

В четверг в больнице Уханя скончался 60-летний американец, это первая подтвержденная жертва среди иностранцев, все остальные были китайцами.

В субботу Франция подтвердила пять новых случаев заражения на своей территории, включая девятилетнего мальчика. Всего во Франции инфицированы коронавирусом 11 человек.

Общее число зараженных вирусом в Британии — четыре человека. Кроме того, вирусом заразился британец, отдыхавший на Мальорке. Это второй случай заражения коронавирусом в Испании.

В России, по данным Роспотребнадзора, число зараженных остается прежним — два человека, оба они — граждане КНР.

Что известно про новый вирус

  • Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до недавних пор не передавался людям.
  • Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.
  • Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.
  • Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.
  • Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.
Русская служба Би-би-си
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